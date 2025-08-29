苗僑偉大女苗彤參演科幻美劇　不靠父蔭成功進軍荷里活

現年67歲的苗僑偉（三哥）與戚美珍結婚逾30年，育有一對子女，大女苗彤（Phoebe）大學畢業後留在加拿大發展，由攝影師做到幕前，以演員身份發展。近日苗彤有份參演的科幻美劇《Upload》推出第四季，她在社交平台分享多張花絮照，並撰長文發表感受！

苗彤。（IG@phoebemiu）

不時大曬好身材。（IG@phoebemiu）

性感。（IG@phoebemiu）

健康性感。（IG@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG@phoebemiu）

fit！（IG@phoebemiu）

fit！（IG@phoebemiu）

度假。（IG@phoebemiu）

苗彤以英文寫道：「這是我的第一份工作之一。原本只是一份兩天的工作，結果變成了六年後再次回歸。非常感謝Greg Daniels一路陪伴我（還幫我增加了流量）。作為演員，能夠和這部劇一起成長，並成為Upload大家庭的一員，無論以何種身份，對我來說都意義非凡。永遠感激與我共事的各位、結交的朋友以及歡聲笑語。Upload，最後一季快樂❤️第四季現已在Prime上線。」

參演科幻美劇《Upload》。（IG@phoebemiu）

參演科幻美劇《Upload》。（IG@phoebemiu）

參演科幻美劇《Upload》。（IG@phoebemiu）

劇情講述人類死後意識可上傳至雲端，繼續於虛疑世界內「生存」，而苗彤就扮演一名上傳至伺服器內的貧窮戶。（IG@phoebemiu）

劇情講述人類死後意識可上傳至雲端，繼續於虛疑世界內「生存」，而苗彤就扮演一名上傳至伺服器內的貧窮戶。（IG@phoebemiu）

劇情講述人類死後意識可上傳至雲端，繼續於虛疑世界內「生存」，而苗彤就扮演一名上傳至伺服器內的貧窮戶。（IG@phoebemiu）

成功進軍荷里活！（IG@phoebemiu）

成功進軍荷里活！（IG@phoebemiu）

成功進軍荷里活！（IG@phoebemiu）

成功進軍荷里活！（IG@phoebemiu）

苗彤畢業於加拿大名校英屬哥倫比亞大學，曾做攝影師，舉辦過個人攝影展，其後轉型做演員，曾演出逾20部作品，包括《Upload》及《Get Shorty》等，更曾現身康城影展，憑自己實力闖出好成績！三哥曾在接受訪問時透露囡囡因不想靠父母名氣，所以選擇在外國發展，而苗彤亦曾在接受《香港01》訪問時，直言對與爸爸合作興趣不大：「冇特別想同佢合作，因為公還公，私還私，佢係受歡迎，但佢係我Daddy，唔一樣。」

苗僑偉女兒苗彤甚有個人風格。（IG@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤甚有個人風格。（IG@phoebemiu）

比堅尼上陣。（IG@phoebemiu）

吸睛！（IG@phoebemiu）

苗彤近年轉型做演員。（IG@phoebemiu）

苗彤拍過多套美劇及電影。 （IG@phoebemiu）

苗彤演出外國短片《Parabola》。 （IG@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤現身康城影展。（IG@phoebemiu）

三哥同囡囡苗彤。（資料圖片）

三哥同囡囡苗彤。（微博@苗僑偉）

苗僑偉與女兒苗彤。（IG@phoebemiu）