郭富城被手機撞眼罕對粉絲「訓話」 認得個別粉絲：係好激進

天王郭富城（Aaron)以「星動策展大使」身份出席「星動計劃」活動，見證着國際流行組合Now United有香港區的新成員加入，並與他們一同合作大跳《狂野之城》，相當精彩。

對於罕有向粉絲作出「訓話」一事，郭富城表明並不是說全部粉絲，（蘇國豪 攝）

而在接受媒體訪問時，郭富城對Now United唱跳表演讚不絕口，更令他回想起初出道時的畫面：「喺身邊見到佢哋嘅時候好感動，我係一個舞者出生，就好似睇返我當年咁。」而他亦對於Now United新增的來自香港區新生代歌手曾家瑩（Ariel)稱讚不已，大讚對方很上鏡，而且跳舞的時候很有魅力。

郭富城大讚曾家瑩上鏡。（蘇國豪 攝）

續問到有沒有與曾家瑩合作，找對方當MV女主角時，他就二話不說：「完全冇問題，如果有適合，我完全好樂意。」而身為「星動策展大使」的他，亦對一些未被挑選的落選者作出鼓勵：「考核唔到未被挑選唔代表你唔得，可能喺云云之中只可以揀一個，我覺得只係透過呢個機會比自己嘗試，繼續去追夢，唔好因為一個失敗而放棄。」

Now United組合由多位來自不同國家城市的年輕人組成。（蘇國豪 攝）

另外，問到兩位寶貝女兒平時有沒有聽或看一些女團的表演時，郭富城就透露：「有呀！佢哋成日會聽好多歌，係好嘅。因為我覺得小朋友鍾意音樂係好事，我一上車載佢哋去食飯嘅時候，就播佢哋最鍾意嘅音樂。（佢哋聽歐美定係K-Pop？）其實乜都聽，（如果女兒想參加選秀節目或組女團呢？）點解唔去呢？我會覺得係勇敢嘅。」絕對是一位開明的好爸爸。

郭富城透露兩女兒都喜歡音樂。（蘇國豪 攝）

最後，提到早前出席新戲《無名指》宣傳活動時，險被一些熱情粉絲的手機撞到眼睛，而罕有作出「訓話」一事，郭富城就強調不是在說全部粉絲，而是當中少部分粉絲而已：「其實嗰次我覺得都係無心之失嚟，我係完全唔係介懷。喺我所有fans裡面大部份都係好成熟，佢哋要簽名、影相，喺嗰個場合裡面我做到嘅我一定會做，喺個場合裡面如果真係太混亂，我就會公開禮貌拒絕，只係嗰日我講緊好多好多fans裡面得兩三個，嗰啲係好激進，而係過激，激、激、激，係講緊嗰幾個歌迷唔係全部。（其實你認得嗰幾個fans？）認得。」更希望佢哋可以慢慢改變，不要太過激進。