黃婉曼化身「Madam Icy」帶隊北上謀福利　店家爽快：妳說了算

快捷加上方便，不少香港人閒時喜歡和家人朋友一起北上購物和消遣。為了令大家更為了解北上的最佳攻略，早前製作大受好評的飲食網絡節目《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》之團隊「On Your Mark」頻道再接再厲，特別邀請了藝人黃婉曼成為領隊「Madam Icy」，由她帶領11位隊員包括梁茵（Kiko）、張芷桐（沐沐）、楊芷澄（JJ）、羅堃尉（Karen）、張育玲（Kathy）和凌暐婷（Ling Ling）等組成的女特務團；以及謝高晉（高晉）、鄭詠謙（Mo）、曾錦燊（Charles）、何鴻樂（Edison）和鄭嘉豪（Rocky）等組成的男特務團，他們一行人化身為《嘆世界突擊隊》，透過節目為港人北上消費謀福利，重點深度挖掘具性價比的深圳商家，推薦給所有北上消費而又不希望「中伏」之香港人。

On Your Mark靈魂人物兼導演Keith Chan經驗豐富和態度認真，整個《嘆世界突擊隊》節目錄製過程也是用大機拍攝，在質素上比起其它只是用手機拍攝的同類型短片優勝多倍。領隊黃婉曼表示：「自己經常北上消費，今次帶這班靚仔靚女上來體驗水療，一定要和大家分享用後感和跟老闆爭取優惠給大家。」黃婉曼坐言起行，早前便帶了一眾男女特務到訪深圳的店舖，看看如何為大家爭取優惠，最後店家亦很大方回應：「妳說了算！」優惠「突擊隊價」便因此誕生，突擊隊也在此為大家爭取了「抹個零」的優惠。

本身為主播的女特務團團員張育玲說很高興能參與這個節目，拍攝遇程很好玩，而且拍得很有趣，可以一邊拍攝，一邊去很多地方體驗，實在太正；身兼主持、演員、模特的羅堃尉表示：「在內地用錢非常方便，無論去哪裡也不用帶現金，電子支付便可解決一切，只要帶好證件就可以出發去跨境消費了。」問到突擊隊員最喜歡北上消費的項目，藝人曾錦燊說：「自己最喜歡北上採耳和頭療，費用不貴又可以享受到優質服務。」；美女網紅張芷桐表示：「最喜歡北上玩《密室逃脫》和《劇本殺》，以及做女生最喜歡的美甲，今次這個節目可以吃美食同時享受服務，簡直是我的人生夢想。」藝人何鴻樂則說最喜歡和朋友一起北上看球賽，內地地方大氣氛絕佳。在電視劇《愛回家之開心速遞》有精彩演出的藝人梁茵表示希望去很多享用下午茶打卡的地方；藝人楊芷澄則坦白自己非常好動，要是能去玩機動遊戲就太好了；演員兼歌手謝高晉表示想介紹多些吃火鍋的食店，因他是食肉獸非常喜歡吃肉；藝人鄭詠謙和鄭嘉豪也是體育迷，最好能多介紹大眾也能使用的運動配套；美女主播凌暐婷非常想去品嘗不同的美食。

《嘆世界突擊隊》及後還去了另一家在深圳開業21年的大型水療會，享用和體驗他們的餐飲及足療等服務。Madam Icy和一眾隊員表示透過今次拍攝，令他們對深圳商戶有更深層的了解，導演Keith說節目旨在和不同城市內各種優質消費場所，以及具性價比的商家合作拍攝，商家們可透過這個平台向港人消費者提供優惠，讓大家輕鬆地享受北上時消費的快樂。

