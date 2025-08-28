東張西望｜台灣野蠻女友長期暴力對待港男：摑我塊面摑到耳鳴

很多人的心目中台灣女生都是溫柔的，但是今日（28日）《東張西望》報道的竟然是「我的野蠻台灣女友」，港男被台妹暴力對待，更恐怖的是「飛較剪」。

港男被台妹暴力對待，更恐怖的是「飛較剪」。(節目截圖)

28歲的Y先生7年前於台灣讀書，2年前經交友程式結識當地的女友莊小姐，但是，他遭受連串暴力對待。Y先生指最初認識莊小姐時的印象是：「講嘢好直接同埋好真誠啊，甚至係善良，同埋嗰陣時我好在意嘅一個特點就係對方嘅性格、脾氣會唔會好暴躁啊，因為我好怕對方會郁手嘅。」而莊小姐亦表示自己最多只會氣到哭，不會對人動手，但是…

28歲的Y先生7年前於台灣讀書，2年前經交友程式結識當地的女友莊小姐。(節目截圖)

前年11月Y先生與莊小姐正式拍拖，後來更發展至同居，直到Y先生與女友慶生，Y先生收到的竟然是莊小姐的一個巴掌。莊小姐指Y先生做了一些她不喜歡的行為，連牽手時Y先生的手太冷都被莊小姐一巴掌打過去：「摑我塊面係會摑到耳鳴㗎！」但原來巴掌只是序幕，莊小姐更有不同形式的精神虐待對付Y先生。

莊小姐指Y先生做了一些她不喜歡的行為，連牽手時Y先生的手太冷都被莊小姐一巴掌打過去。(節目截圖)

除了巴掌，莊小姐更會打Y先生、疲勞轟炸、強迫勞動、嚴寒下跑步等，有一次Y先生勸她要心平靜氣，但反被她扔利器：「佢掉較剪嗰下呢，掉嘅過程中較剪呢開咗口，然後我係嚟唔切避開，把較剪開咗口之後，喺我眼皮隔離飛過！」雖然莊小姐野蠻如此，但Y先生仍然依戀不離開莊小姐。

除了巴掌，莊小姐更會打Y先生、疲勞轟炸、強迫勞動、嚴寒下跑步等，有一次Y先生勸她要心平靜氣，但反被她扔利器。(節目截圖)

Y先生表示知道自己不正常，希望改變自己盡量去配合她。Y先生亦指自己有創傷後遺症，在訪問過程中他更需要一度暫停訪問休息，期間他更冷汗直冒及出現手震的情況。今年3月Y先生與莊小姐正式分手，但Y先生感不憤，於是傳了自殘的圖片予她，反被莊小姐向台灣法院申請防止家暴的保護令，Y先生由受害人變成施害者，於是Y先生決定反撃。但因為Y先生身在香港沒法還撃，所以希望台灣警方介入調查，而節目組亦聯絡到莊小姐的上司，她指莊小姐精神狀況還可以，但因為案件已經進入司法體制，所以已不是她能管理的範圍。

Y先生亦指自己有創傷後遺症，在訪問過程中他更需要一度暫停訪問休息，期間他更冷汗直冒及出現手震的情況。(節目截圖)

