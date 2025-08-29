澳門紅粉娛樂博覽男優陣容曝光　來自台灣的仔仔自帶「凶器」

7名日本知名男優包括「同志天菜」陳光、「女性向四大天王」大空太陽、「療癒系巨根奶狗」林太一、「溫柔系男友」千歲小梅、「犬系男優」北野翔、「純情系男友」天道一然及「色情三劍客」MUTAN阪本隆太（ムータン）將於9月26日至28日抵澳參加《Pink D!紅粉娛樂博覽–澳門站》強勁陣容前所未見，與男女粉絲近距離互動，攜手打造最夢幻的戀愛氛圍，讓現場觀眾沉浸在滿滿紅粉世界中。

大灣區年度盛事《PinkD ! 紅粉娛樂博覽–澳門站》。(公關提供)

又帥又壯「同志天菜」陳光拍攝多部GV，是著名的同志天菜，目前X超過有36萬追蹤，也跨足Only Fans平台發展。「女性向四大天王」大空太陽是著名鹽系男友，清爽又時尚的外型，擁有比例超好的身材。「療癒系巨根奶狗」林太一活躍於成人影片行業，外表可愛奶狗型的林太一對自己巨大尺寸感到自豪，反差萌極大，透露拍攝對手已超過二千人。「犬系男優」北野翔長相帥氣，笑起來靦腆，擁有精壯六塊肌，反差感極大的他，被粉絲封為「狂野系天菜」，更是公認的耐久型代表。千歲小梅則以鄰家男孩的清新外型及「溫柔系男友」形象吸引眾多女性觀眾，被譽為女性向AV代言人。「純情系男友」天道一然以自然不做作演技馳名業界，更是一名貓奴，粉絲夢想中的男朋友。傳奇男優MUTAN阪本隆太（ムータン）（AV花美男）與鈴木一徹和月野帶人並稱為「色情三劍客」。一開始便活躍於女性向的AV類型，並在2010年因「SILKLABO」推出的熱門AV系列「東京恋愛模様」而成功取得突破。《Pink D!紅粉娛樂博覽–澳門站》台灣攤位亦帶來台灣著名男優仔仔及房天樂，仔仔擁有「十七公分」凶器，出道逾5年、拍攝作品超過500部，業界公認的高產值男優之一，於2024年跨足挑戰同志成人片。「健身男孩」房天樂，靦腆又帥氣，但身兼健身教練的他擁有健壯身材，入行3年已有高達200多部作品。如此強勁陣容前所未見。

大空太陽、千歲小梅、林太一、 北野翔、MUTAN、陳光 、天道一然。(公關提供)

《Pink D!紅粉娛樂博覽–澳門站》將匯聚超過40位日本人氣男女優，大灣區最強盛事絕對是粉絲不可錯過的一次現場體驗。目前最新名單包括：（截至8月22日）

日本

白金卡：高橋聖子、山岸綺花、紗倉真菜、紫堂留衣、松本一香、戀渕桃奈

金卡：唯井真尋、小倉由菜、川越鈴子、莉莉流花、篠原伊代

白銀卡：藍芽水月、白峰美羽、栗山莉緒、矢埜愛茉、吉根柚莉愛、神樂桃果、善場麻美、沙月牙衣

銀卡：葉月真由、山田鈴奈、榮川乃亞、輝星綺羅、美咲佳奈、藤田柚子、真野祈、日下部加奈、木下凜凜子、宮西光、RUU、東雲梓

男優：千歲小梅、林太一、天道一然、大空太陽、北野翔、MUTAN阪本隆太、陳光

北野翔。(公關提供)

大空太陽。(公關提供)

天道一然。(公關提供)

林太一。(公關提供)

MUTAN。(公關提供)

千歲小梅。(公關提供)

陳光。(公關提供)

台灣［攤位邀請］

銀卡：孟若羽、夏晴子

男優：仔仔、房天樂

形象大使：蒼井空

台灣攤位房天樂。(公關提供)

台灣攤位仔仔。(公關提供)

活動亮點：



-一對一女神粉絲互動體驗＋舞台福利互動環節



-劇本殺主題房｜走入劇情現場，一嘗主角滋味！



-限定星光舞台晚會｜尊貴VVIP可與全體女神合照



-女性向男神一對一粉絲互動體驗＋舞台活動



-限定紀念品販售＋精彩拍賣環節



日期：2025年9月26日（星期五）至9月28日（星期日）



時間：10:00–18:00（9月28日加設19:00星光舞台晚會）



地點：澳門葡京人H853娛樂館｜尚梯館

