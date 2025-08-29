十二封信劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《十二封信》陸劇又名後會有期，有程小貓、程夢琰、沈思吉作為編劇，沙維琪為執導，由周翊然、王影璐領銜主演的一套以奇幻愛情為題材的電視劇。此劇被稱為陸劇版《想見你》，不知這場跨時空之旅能否引起我們的共鳴呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

十二封信官微@Weibo

《十二封信》電視劇情大綱

一封「信」牽引出命運的交織，連繫1991與2026年間的神秘郵筒，同時引起兩代人不同的情感共鳴。隨著神秘郵筒傳遞的12封跨時空信件，串連起相隔35年的唐亦尋（周翊然 飾）、葉海棠（王影璐 飾）。

葉海棠雖自幼受父親家暴，但仍於逆境中堅強地成長，勇敢追逐夢想，而她的存在亦令唐亦尋的世界出現曙光，他們成為彼此命運交織與情感救贖的依靠。小鎮青年唐亦尋背負生活的重擔，與葉海棠在困境中相依為命，兩個漂泊無根的靈魂彼此扶持，成為對方的避風港。每當葉海棠被欺負，唐亦尋總是第一個挺身而出守護她，把她從低谷拉出來。

某天，唐亦尋突然收到一封來自2026年的信，署名竟是葉海棠，信中警告他「不要相信你父親」。當晚，葉海棠離奇失蹤，唐亦尋為保護她而入獄。在獄中，唐亦尋又收到一封未署名的信，稱葉海棠在2026年還活著。在另一時空中，女律師余念（鄭合惠子 飾）與警察沈程（任宥綸 飾）在廢棄教室發現一封泛黃的信，上面寫著「救救葉海棠」，從此被捲入這場跨越35年的時空謎團，唐亦尋通過神秘郵筒與2026年的余念、沈程建立聯繫，雙方在信件往來中共同尋找真相，進行跨越時空的尋人之旅。

《十二封信》播出時間｜最新追劇日曆

《十二封信》電視劇幾時播? 《十二封信》一共有12集，由騰訊視頻播放，會員8月29日18:00起，首日更新3集，SVIP搶先看一集，之後每日2集

十二封信官微@Weibo

《十二封信》演員人物關係圖

待更新

《十二封信》演員

周翊然 飾 唐亦尋

生活艱難的小鎮青年，致力保護葉海棠，為保護她而入獄

十二封信官微@Weibo

王影璐 飾 葉海棠

堅韌少女，生活在家暴和債務的夾縫中，與唐亦尋互相依賴

十二封信官微@Weibo

鄭合惠子 飾 余念

2026年的女律師，唐亦尋的女兒，調查爸爸失蹤找線索時，不小心捲入到35年前的謎團

十二封信官微@Weibo

任宥綸 飾 沈程

2026年的警察，葉海棠的兒子，調查媽媽失蹤找線索時，收到了來自1991年的信