文華東方八萬晚餐事件引熱討 YouTuber馬田曾探店食得有幾豪？
撰文：林迅景
出版：更新：
男女約會食飯幾錢才合理？這個問題一直困擾不少港人。今日（29/8）有新聞，一男一女去著名五星級酒店約會，男方在半途「借尿遁」，8萬元的帳單結帳時女方尋人不果，就搵另一位朋友到場幫手「埋單」，其後女方更報警求助。據消息指，期間兩人曾開酒暢飲。
到底要食得有幾豪才有8萬收費？YouTuber馬田就曾在其個人YouTube平台《點 Cook Guide》上載探店片，一試文華廳午市的菜式。未去過，又或是好奇「文華廳有幾豪」的朋友，就相當值得花時間一看！
稱得上高級餐廳，服務好不在話下，原來由餐具和裝修，用品也是細節滿滿。上座時餐廳會送上一塊裝在小盆的濕紙巾，碟下又會有一隻名牌底碟，就連茶杯底部也有鯉魚圖案。影片中，也透露了商務午市套餐A的餐牌和收費，頭盤有蝦餃，野菌餃，鮑魚荔芋盞，加上老火湯，主菜有斑魚件，餃子，和甜品紅豆沙湯圓和美點雙輝，每位盛惠768元。
此行YouTuber馬田與父母一同前往，點選了叉燒，蝦餃，燒賣，腸粉，炒飯，天鵝叉燒酥，金箔蛋撻等，約13樣菜式，埋單花費$2,755.9，即平均人頭計約$900。評語又如何？馬田爸就說：「食物一般，裝修一流。」馬田媽就大讚：「服務，環境，食物都已經係極致。我覺得冇乜嘢可以挑剔。」馬田爸說：「三樣嘢加埋都好過佢嘅，應該搵唔到。」馬田說：「我都幾震撼，好難搵到一間咁平均嘅餐廳，然後平均得嚟係頂級，樣樣嘢都好似去到最頂級，包括價錢，所以佢嘅缺點應該都係我哋嘅缺點。」
另，根據文華東方官方網站顯示，晚市分別有兩款套餐供應，各為$1,688和$2,388，以地段，環境和質素來說，算是合理價錢。