前TVB「最索丫鬟」現身《中年4》海選　離巢後一度靠直播過活

撰文：黃欣華
《中年好聲音4》日前舉行「香港賽區最終海選」《中年好聲音4》，當中來了不少猛料選手，除了有前「TVB御用老外」布偉傑（阿一）外，原來前TVB「最索丫鬟」陳婉婷亦有現身！已經離巢近6年的陳婉婷在接受訪問時表示，自己本身是打算陪朋友一起參加，但就得自己入圍，對於久違返回TVB，亦感到十分興奮。
陳婉婷因在第25期訓練班中表現出色而獲無綫力捧，被派到處境劇《愛．回家》第一輯中演出，獲訓練班同學「神獸天使」蔡慧欣和應屆香港先生冠軍李晉強等羨慕。但在劇中，她大多都是演知客、路人、店員、豔女和女護士等不起眼的角色，直到她在《刀下留人》中做丫鬟，因而獲得「最索丫鬟」的稱號。
陳婉婷在2021年接受《香港01》訪問時曾透露直播成為收入主要來源，但不會放棄任何演出機會：「之前都有幫ViuTv做節目，依家手上都有啲項目傾緊，其實咩台都冇咩所謂，最緊要有得發揮，我喺邊度拍戲、拍劇都冇所謂！（如果TVB搵你返去呢？）依家志偉哥做咗高層，唔知佢哋會唔會搵我，但係只要有好節目、好角色，當然想參與其中！」之後，陳婉婷轉型做全職KOL，除了不時在IG幫產品賣廣告，又曾扚起心肝拍YouTube片轉型做旅遊達人。
