愛回家｜單立文捱夜「生蛇」痛入骨　劇情大暴走周嘉洛出手捉妖

TVB處境喜劇《愛・回家之開心速遞》經常將生活時事，以有趣的方式融入劇情。日前（28/8）一集講到單立文（飾 熊樹仁）因趕工而通宵捱夜，深夜到片場取材影相時，因為肚餓而擅自偷雞髀食，正當打算品嘗之際，旁邊「跳出」兩個古裝打扮的女人責罵他不問自取。同時間，後面的寺廟中跑出一個和尚大喊「捉妖」。



單立文（飾 熊樹仁）捱夜趕工。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

之後劇情大暴走，眾人以為仁哥遇上兩條蛇妖，仁哥又以為自己被蛇妖纏繞，日夜不得安寧又周身痛，周嘉洛更扮道士幫仁哥驅魔。故事怎樣收尾？原來蛇妖只是兩個養蛇去打卡的人，而仁哥就真的是被蛇纏繞，不過是「生蛇」的蛇。

單立文（飾 熊樹仁）上山取材，以為自己撞上蛇妖。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

身為帶狀疱疹健康教育大使的單立文接受訪問時表示，雖然自己幸未曾試過「中蛇」，但身邊家人，媽媽、姐姐、弟弟、外父、好朋友都曾被「生蛇」困擾。「我哋開心速遞不嬲都係以輕鬆幽默嘅方法去帶出好多社會及民生上嘅問題，所以我都係與我一貫嘅抵死演繹嚟勸喻大家要注意健康。咁多年來，我都學到唔少關於生蛇上嘅知識，我覺得呢個病真係防不勝防，所以都係嗰句預防勝於治療，祝大家平安，幸福，快樂，健健康康。」今次《愛・回家之開心速遞》融入健康知識，實在是別出心裁！

單立文（飾 熊樹仁）上山取材，以為自己撞上蛇妖。原來係講佢「生蛇」。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

