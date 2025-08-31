《我愛九龍城》9月8隆重首播　陳家樂重遇初戀岑麗香陷四角關係

HOY TV 首部原創劇《我愛九龍城》將於9月8日隆重首播，此劇共10集，每集30分鐘，適合現時的睇劇模式。逢星期一至星期五晚上9時於HOY 77台播出。



《我愛九龍城》由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、盧頌恩（妹頭）、蘇韻姿、李尚正及陳思圻等多位演員主演。此外，更有許紹雄和古明華等實力派演員特別客串，為劇集增添意想不到的驚喜。此劇由林建祥監製，張蚊負責美術指導，台前幕後的製作團隊結合了電視界與電影界的專業人才，將為觀眾帶來一部充滿香港特色的劇集。

《我愛九龍城》由陳家樂、岑麗香擔任男、女主角。

劇中更有多位實力派演員。

九龍城是香港其中一個充滿傳奇的地區，這裡曾是標誌性啟德機場的所在地，區內某處也是九龍城寨的遺址。八十年代，它曾經是一個非常繁盛地區，對於眾多香港人或曾經到訪的遊客，這地方還是滿有回憶及情懷，正如劇內出現的一句對白，人在人情在。這個繁華九龍城的背後亦盛載著許多個家庭故事，一如在這裡歷史悠久的胡記麻雀館，承傳至這一代，胡家三兄弟面對區內繁華漸退的景況，困難重重。

妹頭盧頌恩在劇中化身中泰混血兒。

型男栢天男與岑麗香有感情關係。

劇集感情線（一）：重遇初戀舊情未了 四角關係錯綜複雜

劇集以九龍城為背景，故事圍繞胡家三兄弟 - 三人繼承了由許紹雄飾現父親經營的胡記麻雀館而展開，大哥三喜(泰臣飾) 是胡家長子，但能力有限，做多錯多，二哥三飛(敖嘉年飾) 只懂享樂泡妞，惹下不少情債。就此，所有重擔都落在孻仔三元(陳家樂飾) 身上。三元不單要讓麻雀館重新續牌經營，還要背起爸爸生前欠下的巨額債務。劇中有多條感情線，其中陳家樂及岑麗香飾演的王嘉琳為青梅竹馬，但有一天嘉琳不辭而別，令三元大受感情創傷。離別九龍城多年的嘉琳因某些原因重新回到舊地，並與三元陳家樂重遇後，三元始發覺自己始終對她念念不忘，惜嘉琳已有男友虞俊基(栢天男飾)。同時，甜品店老闆娘寶燕(盧頌恩飾）角色則一直單戀三元。面對這段剪不斷、理還亂的關係，四人到底會作出怎樣的抉擇？

胡家三兄弟 — 泰臣 飾 胡三喜(大哥)、敖嘉年(二哥)、陳家樂(三弟)。

劇集感情線（二）： 陷入三角戀的漩渦 大情聖浪子回頭

在九龍城有「情聖」之稱的胡三飛，個性風流倜儻，在偶然機會下同時結識了兩位截然不同的「女朋友」：一位是打扮性感嫵媚的髮型師趙靜雯(蘇韻姿飾)，另一位則是作風豪放潑辣、人稱「小辣椒」的小店售貨員歐樂童(陳思圻飾)。三飛周旋於兩位女子之間，並展開了一段錯綜複雜的情感糾葛。兩女雖早知三飛風流成性，但仍然不惜放下身段與原則，甘願傾盡所有代價以換取真心。最後三飛是否會因其中一人而收起浪子本性？這段充滿戲劇性的三角戀情，最終又將如何收場？

陷三角戀！

蘇韻姿今次是離開舊東家之後首次再演出劇集。為演出趙靜雯的性感嫵媢，蘇韻姿也下了不少功夫，在劇中大賣性感及嬌俏，與平日打扮截然不同。蘇韻姿表示，在現實中從未與人爭男朋友，所以今次角色對她而言有一定挑戰性，感謝監製林建祥給予機會，同時亦感謝首次拍檔的敖嘉年，帶她入戲。她很享受今次實景拍攝，令她更容易投入角色，對劇集即將出街十分期待。

蘇韻姿 飾 趙靜雯劇中有不少性感演出！

菊梓喬獻唱主題曲《回望》、康志維首支單曲兼劇集插曲《不想太多》

此外，歌手菊梓喬與康志維為劇集分別演唱主題曲與插曲，為劇集增添了豐富的情感層次。菊梓喬的主題曲《回望》刻畫了男女主角在劇集中的情感轉折及角色的內心掙扎，她清澈且充滿力量的歌聲使歌曲成為故事與觀眾連結的重要橋樑，聆聽之際便自然聯想到《我愛九龍城》的故事發展。康志維則為劇集獻唱插曲《不想太多》，這亦是他第一首推出的個人單曲，目前歌曲的MV已在各大網絡平台上線。這首歌以直白而深刻的歌詞，捕捉了胡家三兄弟的兄弟情以及面對生活與成長的掙扎。在康志維的演繹下，觀眾能更深入地感受到故事情節中的情感起伏，進一步加深了觀眾對角色的共鳴。

菊梓喬獻唱主題曲《回望》。

《我愛九龍城》角色介紹

陳家樂 飾 胡三元

胡家三弟，九龍城長大，一心替父母守業胡記麻雀館。與王嘉琳堪稱金童玉女，多年前向王嘉琳求婚，換來不辭而別，備受打擊。

岑麗香 飾 王嘉琳

母親嗜賭，童年無依，幸得胡氏一家照顧成長與胡三元青梅竹馬，離開九龍城後，到外國艱苦打拼，終成出色電影制片。

栢天男 飾 虞俊基

外國長大，電影公司副總裁，工作時認識王嘉琳，成為伴侶。王嘉琳回九龍城後，跟胡三元重拾昔日情誼，他唯有逼王嘉琳作出抉擇。

盧頌恩（妹頭）飾 寶燕

泰國華橋，早年隨母親來港定居，在九龍城經營甜品店。暗戀胡三元多年，守候在旁，任勞任怨，希望有天能感動他，得到愛情。

敖嘉年 飾 胡三飛

胡家二哥，口甜舌滑，不愛工作，只愛享樂泡妞。照顧女伴無微不至，傾盡所愛。

蘇韻姿 飾 趙靜雯

知性文靜黑道千金，髮廊老闆兼髮型師，與胡三飛有情感糾紛。

蘇韻姿在劇中跳出框框。

陳思圻 飾 歐樂童

九龍城小店售貨員，性格豪放，人稱「小辣椒」，與胡三飛有情感糾紛。

陳思圻相當有型！

泰臣 飾 胡三喜

胡家長子，善良平庸，不被寄於厚望，在胡記麻雀館掛單工年，成功打動朱婉君，婚後多年，不懂處理妻女關係，成了問題家庭

姚樂怡 飾 朱婉君

胡三喜妻子，年輕時被喻為「九龍城凍肉公主」。不乏裙下之臣，選擇下嫁給忠直庸碌的胡三喜，慢慢變成急躁怨氣師奶

李尚正 飾 合仔

九龍城棺材舖太子，胡三元多年的街坊好友。因王嘉琳當年不辭而別，要為好友出一口氣，對她處處針對

《我愛九龍城》，我更愛香港！HOY TV 首部原創劇將於9月8日隆重首播，每逢星期一至星期五晚上9時於77台呈獻。