綠葉王向TVB高調表忠心望獲力捧 曾做茶餐廳侍應抹枱洗碗倒垃圾
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年52歲的戴耀明效力TVB超過30年，曾參演無數劇集，但幕前工作不算穩定，為了幫補生計，戴耀明曾做茶記侍應，落單、抹枱，就連在後欄洗碗都要做埋，當時他接受《香港01》訪問時坦言：「唔係轉咗行，因為同Billy哥講開做演員都唔係好穩陣，近排又得閒未有劇開，咁佢就話不如你去實習吓（餐飲業）啦！如果冇嘢撈就開間餐廳，就學習沖咖啡同埋奶茶。」日前戴耀明在IG上載了一段影片，向TVB高調表忠心，更表示希望獲力捧！
戴耀明寫道：「我相信應該未有一個TVB藝員可以好似我咁撐TVB，直頭成部小巴擺正喺門口撐TVB，每位同事揸車或者行出行入都會見到我幾咁撐TVB，爸爸 共勉之🤜🤛，加油，我❤️TVB，希望高層見到之後..好感動. 然後call我返去..話..力捧我🥹😭🤣🙊🙈」原來是有一部車身印有戴耀明廣告的小巴，停泊在電視城外！
戴耀明曾在接受訪問時提及自己已有幾個月沒有工作，而且家有一老，母親已80多歲，所以他才去做茶記侍應幫補家計。而報道一出即引來不少迴響，帶挈他工作增多，收入也較以前穩定。早前戴耀明曾拍片於內地睇豪宅，原來他獲邀北上在大灣區拍攝樓盤廣告，他接受《香港01》訪問時表示：「就因為洗碗嗰單新聞，喺內地有大大小小嘅工作搵我。佢哋話，小明哥你喺香港都幾出名，咁喺大灣區幫我哋Sell吓樓盤都好貼切呀，嗰種感覺。佢哋覺得我個形象好貼地，好代表到香港普通市民，香港普羅大眾嘅消費模式，所以就搵到我。」