綠葉王向TVB高調表忠心望獲力捧　曾做茶餐廳侍應抹枱洗碗倒垃圾

現年52歲的戴耀明效力TVB超過30年，曾參演無數劇集，但幕前工作不算穩定，為了幫補生計，戴耀明曾做茶記侍應，落單、抹枱，就連在後欄洗碗都要做埋，當時他接受《香港01》訪問時坦言：「唔係轉咗行，因為同Billy哥講開做演員都唔係好穩陣，近排又得閒未有劇開，咁佢就話不如你去實習吓（餐飲業）啦！如果冇嘢撈就開間餐廳，就學習沖咖啡同埋奶茶。」日前戴耀明在IG上載了一段影片，向TVB高調表忠心，更表示希望獲力捧！

戴耀明效力TVB超過30年，曾參演無數劇集。（《刑偵12》截圖）

戴耀明演技大爆發，一秒變兇狠再變挑機樣，又轉狠樣，之後又扮喊驚，扮晒慘。（《刑偵12》截圖）

戴耀明做侍應一腳踢。（陳順禎攝）

戴耀明曾經在茶記做侍應、洗碗、倒垃圾，形象好貼地。（資料圖片）

戴耀明大談工作薪酬。（陳順禎攝）

自戴耀明於茶記工作的新聞被報道後，他表示有朋友不斷介紹工作。（資料圖片）

戴耀明寫道：「我相信應該未有一個TVB藝員可以好似我咁撐TVB，直頭成部小巴擺正喺門口撐TVB，每位同事揸車或者行出行入都會見到我幾咁撐TVB，爸爸 共勉之🤜🤛，加油，我❤️TVB，希望高層見到之後..好感動. 然後call我返去..話..力捧我🥹😭🤣🙊🙈」原來是有一部車身印有戴耀明廣告的小巴，停泊在電視城外！

戴耀明拍片。（影片截圖）

原來是有一部車身印有戴耀明廣告的小巴，停泊在電視城外。（影片截圖）

戴耀明工作增多。（資料圖片）

戴耀明曾在接受訪問時提及自己已有幾個月沒有工作，而且家有一老，母親已80多歲，所以他才去做茶記侍應幫補家計。而報道一出即引來不少迴響，帶挈他工作增多，收入也較以前穩定。早前戴耀明曾拍片於內地睇豪宅，原來他獲邀北上在大灣區拍攝樓盤廣告，他接受《香港01》訪問時表示：「就因為洗碗嗰單新聞，喺內地有大大小小嘅工作搵我。佢哋話，小明哥你喺香港都幾出名，咁喺大灣區幫我哋Sell吓樓盤都好貼切呀，嗰種感覺。佢哋覺得我個形象好貼地，好代表到香港普通市民，香港普羅大眾嘅消費模式，所以就搵到我。」

戴耀明北上大灣區睇豪宅，原來係樓盤廣告。（抖音截圖）

