專訪｜吳業坤表演時曾被黑粉「舉中指」　輕鬆用一個手勢回應

35歲的吳業坤（坤哥）參加TVB的歌唱選秀節目《超級巨聲2》以第五名出道，他曾連續兩年獲頒《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」一獎，亦曾在紅館舉辦個唱，風頭一時無兩。但現今的坤哥除了歌手身份外，還有演員、運動員、好老公及好爸爸的角色，早前坤哥推出新歌《感激的直拳》，用歌曲來記錄自己學習空手道過程。坤哥接受《香港01》專訪透露自己除了歌手身份外，還有數個身份的轉變及感想。



《感激的直拳》其實是什麼？

坤哥表示這首歌其實是漫畫入面的一個故事情節，他覺得做每一件事情前都要去了解這件事情的本意：「唔係話為咗做而做，即係做功課交功課咁樣，你係真係了解到其實做呢件事嘅本身係為咗乜嘢呢？」當然他舉例指練習其實是為了讓自己變得更強，而非應付老師或者教練。除此之外，成為了兼職運動員的坤哥更把自身的經歷及心態放在新歌裡面。

「取勝時跌倒那時 每式每招都忠於我的本意」

這句歌詞其實就是坤哥想向大家表達的，他認為在場上出的每一招，都是靠自己的意志做出來，是從心而發的。

為何突然去學空手道？

坤哥表示去學空手道是機緣巧合，因為前幾年剛好撞正疫情，當時大部分的娛樂活動都被暫停，所以他有空閒的時間。當時他就想「試下揾啲好耐都想做嘅嘢，但係未做到嘅嘢」去做，結果就認識了現在的空手道師傅，亦令他踏上了兼職運動員的生涯。他表示認識了師傅後，師傅付出了很大的努力去教他，而自己的付出就是與他產生了connection之後的回應，喜歡上空手道這一個運動：「令到我鐘意咗空手道呢件事，咁就慢慢去努力練習啦。跟住就定下啲目標啦，可能就係喺啲比賽度攞啲獎，可能入到啲香港初級代表隊，咁再去諗或者玩呢個全運會嘅選拔賽啊。」而令到大家發現坤哥「打出個名堂」就是代表香港去了一個名叫「AKF」（亞洲空手道聯盟）的比賽，比賽5月時在烏茲別克斯坦舉行。坤哥覺得所有東西都是一步步的去達成：「所以好有滿足感，呢個滿足感喺唱歌入面係冇咁容易得到嘅。」

雖然坤哥表示是因為疫情時有空才去學空手道，但原來他從小就已經有一個「武術夢」：「同埋嗰時都即係鐘意日本文化啦，所以就好自然地選擇咗呢個空手道。」到底什麼是坤哥口中的「武術夢」？是否為了追女生而希望在人面前「型」一下，但坤哥就覺得其實男生都很喜歡看《激戰》這種：「男仔覺得好有型，即係上擂台或者唔係打交去切磋比武呢啲嘢，係好想嘗試一下。」所以他才會去學空手道。

在學完空手道後，坤哥覺得無論肢體動作還是跳舞的時候，甚至乎是要拍攝武打動作的場面都有幫助，學了空手道又可以幫助他健身，簡直就是一舉幾得。坤哥由2020年開始學空手道，學了5年，今年終於考到了黑帶，他更在疫情剛剛學時，每星期練大約5天左右。即使後來坤哥去了日本working holiday，亦有在那邊找道場練習，因為他覺得：「呢樣嘢係一個一世嘅興趣嚟嘅，即係你一開始咗你就唔會有停低嘅一刻。」

在香港與日本學空手道有什麼分別？

坤哥覺得在香港學空手道是像「興趣班」，雖然在香港學都很認真，但是就沒有在日本學那麼重儀式感，因為在日本進道場前後都要鞠躬，即使道場沒有人也要鞠躬：「大家要冥想，跟住就練習完咗就繼續大家冥想，冥想完就同老師講多謝。」但在香港訓練時大家的感覺就是想拿獎比較多，沒有日本那麼注重儀式。

談到為何會突然去參加比賽時，他舉例說因為自己很喜歡唱歌，去參加歌唱比賽來得到滿足感，所以參加空手道比賽也是同一原理：「即係你唔打過，你唔知道自己嗰個實力去到邊。」於是他報名參加比賽，他指空手道雖然是一個搏擊比賽但也是很安全，而他為的是刺激感：「我又想尋求一啲刺激但係又唔想受太多傷」，所以他就開始了空手道比賽的生涯。

吳業坤到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG：@kwangorrrrrr）

雖然坤哥覺得空手道比賽很安全，但是始終存有一定的危險性，而被問到最傷的那一次是怎樣時，聽完後都替他感到痛楚。他指最傷是傷到肋骨：「連笑都痛，吸氣大力都痛嗰種。」雖然不影響他日常的拍攝工作，因為傷在內部而不是外表受傷，但就會影響他唱歌。比賽有一定的風險，坤哥坦言吸收了這次的經驗後，不會再「硬食」，會適當地避開減少令自己受傷。當時受傷他亦有遇上要唱歌的工作，他要盡力忍著痛楚，因為自己的歌都比較高音，所以不能用盡力唱，以致表現都有影響：「有時候唱歌我講呼吸㗎嘛，你要打開個肋骨啊，每次打開你就會痛。」但正常呼吸的時候就不會有太大的影響。坤哥指受傷的時間剛好完成了大型歌唱表演，至今仍然未痊癒，他亦有去看醫生及做檢查，醫生則指沒什麼問題，但他仍忍忍作痛：「呢啲係要自動恢復，即係最多可能你做啲物理治療，令到佢快啲恢復。」

眾所周知，坤哥本是一名歌手，他突然由歌手變做一名運動員，到底他的心態是如何轉變的？他覺得現在多了一個身份可以抽離一下：「變返個唔係一個藝人嘅身份。」但他在比賽時遇到一些能認出他是藝人的對手，他笑指台上台下的確有分別：「比賽前大家都好嚴肅啦，大家都會準備佢哋嘅比賽，但係比賽完之後大家都會話大家打下招呼加下油，大家影下相咁樣，所以都開心㗎。」因為大家都很認真的去比賽，所以即使對方認得出他，都不會「放水」給他。

吳業坤之前到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG@kwangorrrrrr）

後期坤哥更代表香港去外國參加比賽，當刻他感覺自己代表香港是很光榮：「叫做又可以留低一啲事跡可以同子孫講。」除了光榮外，他去到外國比賽有種很痛快的感覺，因為他知道自己的水平並不高，但也很想做一件事：「好想去飛幾千公里去送對手一拳。」而最開心的就是他做到送對方幾拳，他的目標並不是要嬴世界冠軍回來，更笑指自己已達到訂下的目標。坤哥對空手道的熱愛程度，為了去外國參加比賽，特地向當時正在拍攝得如火如荼的《新聞女王》劇組請了9天的假期。他笑指「平時做訪問都未必抽到時間」，但劇組還是有放他去參加比賽。最後他去了這個比賽，得到了創作這首歌的意義，所以他絕對無悔。

在感情方面，坤哥一直被指是「偽毒」，而年前他爆出結婚的消息時，大家都感到震驚。而他與太太濱口愛子就是在他去日本Working Holiday時認識，對於他突然宣布結婚，他的粉絲亦很支持，沒有做出過激的行為：「都會有follow我太太啊，會去睇我太太youtube啊，咁所以其實係好事嚟嘅。」雖然他指很多粉絲都支持他們，但總會有「黑粉」的出現，他面對著黑粉的漫罵，又會採取什麼態度？坤哥認為如果發生這樣的事情時，他會無視：「因為我有時有衝動去回覆啲haters嗰啲留言嘅，即係會正中下懷，你回覆佢就會，即係佢就係要你嘅attention。即係我唔會鏟佢嘅留言，亦都唔會作出任何嘅一啲reaction。」除了無視留言外，現場遇到黑粉時，坤哥都用高情商去面對，因為他曾經遇過在表演時被商場2樓的途人「舉中指」。當刻坤哥回應了那個途人一個「棒」的手勢，雖然他沒有生氣，但仍然會記住曾經發生過一件這樣的事。

坤哥在2022年的時候迎娶了日籍主播濱口愛子，升呢人夫。（IG@aikoooh__）

婚後坤哥跟太太又是如何相處？

他覺得與太太相處得很安穩，亦沒有什麼大風浪，大家都去做自己喜歡的事：「佢做youtube啦，咁我自己繼續去做歌手、artist或者打空手道，即係大家共同去創建呢個美好的家庭。」而大部分家庭都會有「婆媳之爭」，坤哥直言他家中不會有：「因為始終語言不通，所以就係節省咗一段嘅煩惱。」因為大家認識對方的語言連爭吵都不成立，所以婆媳之間氣氛尚算良好，只能維持在普通的溝通上。

雖然坤哥表示與老婆很安穩，但總會有吵架的時候。(ig圖片)

雖然坤哥表示與老婆很安穩，但總會有吵架的時候，原來他與老婆吵架時最常會說的一句話就是「你好煩」！他表示：「唔想嘈落去咪會咁樣講。」太太聽到後當然很生氣，而他為了不想再吵下去，他會選擇自己離開吵架現場：「其實最好就唔好再係共處一個空間，咁就最好。」要不然就只會繼續吵下去。

坤哥坤嫂與白湯一家三口。(ig圖片)

坤哥自結婚後連唱歌的風格都變了？

早年坤哥一直都唱「兵歌」，例如《原來她不夠愛我》、《陽光點的歌》等，但是他結婚後不少網民都覺得他唱歌的風格變了，變得兵感不再那麼重。坤哥結婚之後推出了《百二歲》一曲，曲風變得甜蜜，他就覺得自己一直在進步：「可能講故事嘅方式唔同咗，譬如我唱《原來她不夠愛我》，我就唔可以再係當年嗰隻兵咁樣嘅唱法，我係可能講返隻兵嘅故事。而《陽光點的歌》都唔係嗰個青春嘅少年，可能掉返轉而家係同啲小朋友講或者同啲後生啲嘅人講，你係可以擁有呢個青春嘅迷惘，即係用返一個過來人嘅身份去唱歌。」