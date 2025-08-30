62歲李連杰認切除頸部腫瘤看淡生死：意外在手術台上走了也有可能

現年62歲的功夫皇帝李連杰，近年多次傳出病危甚至逝世消息，早前他上載醫院病床憔悴照自揭入院，形容自己「又經歷了一次無常的試煉」。8月28日他再次更新社交網交代病情，承認動刀切除腫瘤。



李連杰前自爆做手術。（片段截圖）

李連杰坦言「最近又經歷了一次無常的試煉」。（抖音截圖）

李連杰近年因為甲狀腺亢進長期甚少公開露面，外貌明顯消瘦，更多次傳出病危甚至逝世消息。李連杰稱在4月26日生日時無意中照鏡子，發現頸部有腫塊，吃了一週消炎藥發現情況依然未有改善，在醫生建議下，一邊工作一邊先後做了B超、CT和穿刺活檢，基本確定是良性，但有些東西看不清，最終在8月份決定動手術。

李連杰公開手術後病床照。（片段截圖）

李連杰表示，自己詢問過醫生，接受的手術不算大：「按醫學來講分1到7級，最高難度是7級，每一級ABCD這麼分，28個等級，醫生說我這個手術是醫學上的第5的D，也是第20級。」經切片化驗確定腫瘤百分百是良性，李連杰指自己只是個普通人：「對我來說，你知道硬件出了問題，就要面對，我任何事情都OK，不OK也OK，我是一個普通人，有問題就修，修理就拿掉，拿掉就沒事了，現在發展到好的一塊。假如不是良性的，那就面對，甚至萬分之一、十萬分之一意外在手術床上走了，也有可能，甚麼都要去面對。」

李連杰指頸部腫瘤已切除證實良性。（片段截圖）

