「亞視終身榮譽員工」程啟光離世　被拖薪金仍讚揚公司︰良心電視

在亞洲電視服務53年，曾獲頒發「亞視終身榮譽員工」的程啟光（Philip）日前離世，享年83歲。前亞視藝員劉錫明大前日（27日）在社交平台發文悼念，寫道：「今日甚麼日子，收到兩個不好消息，Philip程啟光/段，一路走好，安息🙏🏻」。在70年代加入亞視做演員的段偉倫，亦於同日傳因腎衰竭病逝，享年67歲，接連收到兩位故友離世消息，難免心情沉重。

19歲加入麗的映聲

程啟光於1961年、19歲加入亞視前身「麗的映聲」，初時負責採購錄影帶，及後獲七次升職，曾任節目部高級節目執行主任，而在任亞視最後一個職位是主理新聞部資料室。

五度大叫「亞視永恆」

程啟光見證亞洲電視由盛轉衰，2015年亞視不獲政府續牌，2016年4月2日正式停播。程啟光深愛亞視，傳出停播之初，他在放工離開亞視廠房時，五度大叫「亞視永恆」。亞洲電視清盤人德勤於2016年3月3日正式宣布解散亞視員工，當天程啟光表現依依不捨，被問會帶走甚麼？他說：「首先一定是帶走滿滿的回憶，其次我會帶走亞視花槽的泥土，因為亞視建築在這片泥土之上，一直陪伴我成長，我們一起走過半個世紀，我永遠都不會忘記。」他哽咽地總結出八字宣言，「亞視永恆，我愛亞視」，他亦深信，「就算亞視停播，但亞視這個品牌將會永遠都存在」。

遭欠薪兩個月的程啟光，表示難以評論亞視走到今日責任誰屬，但出糧是天經地義，不過，他從無考慮引用勞工條例10A自動離職，並堅信亞視的品牌是永恆，讚揚公司是「良心電視」，高呼「亞洲電視萬歲，良心電視萬歲。」

