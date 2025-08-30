43歲梁芷珮浸火山泥漿浴晒零肚腩弗爆身材　12歲女兒神倒模爸爸

由梁芷珮（Christy） 擔任主持全新旅遊節目《新西蘭潮什麼》，將於下星期一（9月1日）於翡翠台播映。今次是Christy繼去年播出的《瑞士潮什麼》後，再次攜同「細妹」（小女兒）Kasey，與老公Kenneth一家三口玩轉新西蘭，除了上天下海、還會探索火山、冰川，浸不同類型的溫泉及挑戰各種刺激機動遊戲及運動。值得一提的是，12歲的Kasey不但樣子與爸爸猶如倒模，連大膽性格也一模一樣相當有趣！

今次係《新西蘭潮什麼》。

一家三口一齊玩。

下周一晚（9月1日）播出的第一集，最精彩的內容，莫過於Christy一家三口在北島的羅托路亞（Rotorua）上玩轉各種刺激遊樂設施；當中最過癮及最有新鮮感的，絕對是「極速滾地大型水泡泡球」；玩法是挑戰者要先捐入泡泡球中間的「水密室」，之後就會隨著泡泡球由山頂碌至山腳；Christy為了令觀眾更清楚直擊整個挑戰過程，專誠拍攝了波波「內籠」情況。片段所見，向來不算太大膽的Christy全程嚇至尖叫不斷兼面容扭曲，而囡囡則在球內「飛來飛去」，加上水花四濺的狀況，相當震撼！更驚人的是，Christy離開「泡泡球」時不但渾身濕透、頭髮散亂，連收音咪都受水災影響「拆聲」，球內震撼感可想而知。Christy一家三口以不同組合玩了三輪後，Christy說出玩後感：「呢個超級癡線！」

「極速滾地大型水泡泡球」。

好刺激。

「人力單軌車」同樣過癮

Christy還和Kasey挑戰了相當特別的「人力單軌車」，二人分別置身於倒掛的懸掛式腳踏車內，憑腳力上演一場速度路軌競賽，Kasey更青出於藍踩得比媽咪還要快。另Christy為滿足Kasey挑戰欲，又頂硬上試玩從40米高空急速墜落的“Bungy Swing”，Christy的尖叫與Kasey的淡定雙手合十成強烈對比，十分搞笑！

Bungy Swing，係大韆鞦+Bungy Jump嘅混合。

細妹臨挑戰前露出得戚眼神，零驚！

Christy全程尖叫，Kasey就淡定舉拇指！

除了感受刺激新體驗，Christy一家三口還到訪了多次獲得「新西蘭最佳旅遊景點」殊榮的農場，觀賞別具特色的剃毛騷及與餵飼可愛的羊咩咩兼打咭。Christy母女又親身體驗了「火山泥漿浴」，身穿泳衣的Christy，在浸浴期間大晒美好身段，43歲依然零肚腩的她堪稱弗到漏油！

Christy母女又親身體驗了「火山泥漿浴」。

觀賞別具特色的剃毛騷及與餵飼可愛的羊咩咩兼打咭。