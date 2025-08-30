67歲魯振順受前列腺困擾變「滴滴仔」　通波仔後即到內地開工

魯振順表示如今最重要保持正能量。（影片截圖）

魯振順離巢後，除到內地登台兼拍廣告外，亦在家燕媽媽藝術中心擔任演藝訓練班的導師，日前他接受陳志雲YT頻道訪問時，透露現時生活充實，但67歲的他亦分享了目前面對的困擾。「到咗我哋呢啲年紀，都係有啲『滴滴仔』，半夜三更就會一個鐘起身屙尿一次，甚至乎有啲炎症，就會半個鐘起身屙尿一次，有陣時我都問自己，點樣先可以畀我瞓覺？但係我日頭係唔會屙，好奇怪，唔知啲水分去咗邊，夜晚一瞓低水分就出現，有時係有啲量，但有時唔會係好多。」

魯振順提到早年因拍古裝而掉了不少頭髮。（影片截圖）

魯振順表示有睇醫生，但情況未有改善，除靠藥物外，亦叮囑他生活作息要定時，而魯振順亦自我安慰：「70歲原來只餘下幾千日人，所以咪珍惜下，要過得開心啲，有得食就食，有得玩就玩。」

魯振順已離巢TVB，近年曾在劇集《金宵大廈》中飾演夜總會經理。（資料圖片）

魯振順又指自己是因TVB要求，65歲以上人士需體檢，才發現自己心臟需要「通波仔」，不過因為無乜病徵，所以做完第四日可以唱歌，第七日去貴州做大型演唱會。」魯振順早年因協助朋友申請的電影公司和銀行戶口出問題，導致他捲入超過200萬港元的債務，又試過遭拍拖7年女友拒婚後，飲醉酒自殘，割斷9條筋。魯振順今年4月時曾因被cut騷影響收入，而公開要求TVB高層公平對待每位員工，事件其後獲曾志偉回覆「無一個藝人可以做到老」，到6月時滿約離巢。