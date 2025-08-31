「御用惡人」劉文俊做臨演勁好搵？　吳家樂爆當年住大屋揸靚車

吳家樂和鄧兆尊不時在YouTube頻道講娛樂圈花生事，當中亦會談及一些自身經歷。日前一集就講到電影、劇集都必需，不可或缺的崗位——臨時演員。普遍印象中，做臨時演員要日曬雨淋，捱更抵夜，工資亦偏低，但原來當中亦有人做到風生水起，買大屋揸靚車，甚至令當時新入行時的吳家樂羨慕不已。



吳家樂和鄧兆尊開設YouTube頻道專講娛樂圈花生事，當中亦會談及一些自身經歷。（YouTube截圖）

這一集以「臨時演員」做題目，他們表示臨時演員可略分為「有對白，冇對白和死屍」，而吳家樂和鄧兆尊同樣「做」過死屍。原來並非「做死屍好易啫」，他們均表示死屍難度甚高，吳家樂說：「你問我，我寧願你要我不斷咁跑，我都唔想做死屍。因為鏡頭影住你嘅時候，你要閉氣，唔好話唔畀眨眼。」

吳家樂有多年演出經驗，當然都「做」過死屍。（截圖）

他表示，由於「死屍」要沒有呼吸，所以就算是不需要郁動，要長期閉氣肯定更為辛苦。他也表示，曾經拍過一場要「死唔眼閉」，7分鐘內的戲入全程都要擘大眼。「嗰次真係捉蟲，好揀唔揀揀擘大眼，嚟緊前面兩個人做戲有排做，我就睇吓你擘大隻眼，要眨眼眨幾多次。」結果全程導演將注意力放在他的身上，數他眨了幾多次，而不是主演身上，相當爆笑。

鄧兆尊出演過不少配角。（截圖）

當中，吳家樂和鄧兆尊講到一位臨時演員的經典人物——「御用惡人」劉文俊。吳家樂說：「我嗰陣時，係封咗劉文俊，我叫佢『大佬俊』。我入行嘅時候，每次返工都會經過佢屋企。嘩，兩三層獨立屋，門口一時兩架，一時三架，再遲啲就四架嘅房車，七人車有，房跑又有。我話，俊哥你簡直係我偶像！我嗰時經過就會覺得，你都幾好生意。」原來劉文俊由臨時演員做起，後來更直接開公司「帶隊」。鄧兆尊說：「以前佢一個人都帶百幾個臨時演員。」吳家樂說：「唔止呀！嗰時有幾個臨時演員阿頭，有幾個已經做咗導演。」

劉文俊亮相ViuTV綜藝節目《周六食花生》。（ViuTV截圖）

早前他受訪時，也曾透露臨時演員管理公司生意大不如前，但自己亦開設了其他公司，例如，活動製作公司、熟食檔及補習社。他表示，當中以熟食檔最幫到人，因為熟食檔除了做生意外，間中也會派飯給老人家。而補習社方面亦幫到人，主要是開設功課班，旨在減輕在職父母的壓力。

劉文俊原來係娛圈隱藏有錢人？（截圖）

前TVB「御用惡人」劉文俊曾於多部劇集及電影中擔任惡人及小混混等角色，因此而被封為「御用惡人」。他於90年代開設臨時演員公司，提供了大量臨時演員予電影電視的拍攝，而他也退居幕後多年，亦多次代表臨時演員爭取權益。劉文俊近日接受楊英偉的訪問自爆近況，他因為「惡形惡相」，以前總是飾演惡霸的角色，但於訪問中可以見到他戾氣已失，已經不再惡形惡相，變為一位慈祥的叔叔。雖然近來是影視業的「寒冬期」，但他的生意反而愈做愈大？