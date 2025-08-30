「小薯茄」程人富透露婚禮年底舉行　命令式叫隊友做兄弟兼司儀

人氣網絡團體「小薯茄」聚集24位網絡創作者拍攝的《第二屆薯茄明星運動會》，今日（30日）舉行開幕暨閉幕典禮，吸引不少粉絲捧場支持，現場氣氛相當熱鬧。

《第二屆薯茄明星運動會》今日（30日）舉行開幕暨閉幕典禮。（葉志明攝）

《第二屆薯茄明星運動會》今日（30日）舉行開幕暨閉幕典禮。（葉志明攝）

今年運動會新增了多個項目，在接受媒體訪問時，朱Mic就表示最喜歡跳高：「原來跳過一個人嘅身高，係好有成就感。」又笑言在練習的時候已跳過麗英的身高，而在旁的程人富亦表示喜歡跳高，事前有找教練訓練，除了跳高之外，大家其實對標槍甚有興趣，亦有找教練作出指導。

（左起）肥蚊、阿J、程人富、朱Mic開心出席活動。（葉志明攝）

朱Mic表示最喜歡跳高。（葉志明攝）

而提到早前去了加拿大8個星期體驗生活，程人富揚言自己英文有所進步，用英文受訪也沒有問題，似乎有所得着：「真心好開心，係一個好實在嘅生活。（有冇買手信畀隊友？）冇喎。好friend嗰啲唔需要做呢啲，我淨係買咗啲手信同大家一齊食，朱古力。（係咪掛住玩唔記得買手信？）我唔係掛住玩，我係感受生活，好慢好心chill嘅生活。」

程人富在加拿大體驗生活後揚言英文有所進步。（葉志明攝）

程人富去年成功向拍拖逾11年的女朋友求婚成功。（葉志明攝）

另外，去年成功向拍拖逾11年的女朋友求婚成功的程人富，透露婚禮將在年底舉行，酒席方面已經確定了，現時需忙於處理場地布置等問題，而兄弟團則找隊友擔任，還笑言他們同時身兼婚禮司儀，雖然隊友笑言還沒有答應，但程人富懶理他們，笑言這是命令。