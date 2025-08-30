香港小姐2025｜后冠總值520萬貴過上年　Full Pay層樓都唔係咁易

【香港小姐選舉2025／港姐2025名單／后冠／價值／獎金獎品】《2025香港小姐競選》將於8月31日晚舉行，李尹嫣、甘詠寧、蔡華英、莫凡、曾閱遙、朱文慧、施宇琪、岳凡荻、陳詠詩、文雅儀、梁倩萱、庄靜璟、袁文靜、何詠多，14位入圍佳麗角逐香港小姐寶座。以往港姐后冠設計及價值經常引起討論，翻查資料，一座鑲滿鑽石的后冠，往往都以數百萬計算。



《2025香港小姐競選》的后冠要價不菲，由六福珠寶贊助送出，金鑽后冠價值488萬港元，連同名貴珠寶首飾，總值520萬！

《2025香港小姐競選》由7號施宇琪（Angela）試戴后冠。（YouTube截圖/TVB）

六福珠寶為香港小姐競選的多年首飾珠寶、后冠贊助商，但早年受新冠疫情影響，六福珠寶一度未有贊助港姐后冠，故2020年冠軍謝嘉怡及2021年冠軍宋宛穎的后冠價值相信沒有上述般高昂。2023年改由福滿臨珠寶送出，報稱總值300萬元。直到2024年，六福珠寶再次贊助港姐金鑽后冠及名貴珠寶首飾，價值亦幾級跳，總值500萬，今年更再上升至520萬。

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡。（資料圖片）

2021年香港小姐冠軍由8號宋宛穎奪得、亞軍是15號梁凱晴，季軍則為14號邵初。（梁碧玲攝）

《2025香港小姐競選》14位佳麗。（YouTube截圖/TVB）

《2025香港小姐競選》。（YouTube截圖/TVB）

1996年香港小姐冠軍李珊珊。（視覺中國）

雖說港姐后冠價值高昂，甚至可以稱得上「夠Full Pay一層樓」，但二手市場卻幾乎沒有。1996年香港小姐冠軍李珊珊曾於當選20周年（2016年）捐出后冠拍賣作慈善用途，但後來因遇上阻滯，后冠拍賣一事最後胎死腹中，令人可惜。

1996年香港小姐冠軍李珊珊。（影片截圖）

年初李珊珊接受《香港01》專訪，談到當年為拍賣后冠一事四出奔波，最後仍是不得要領。珊珊說：「能夠諗嘅方法都諗晒，件事非我想像般咁簡單，首先我唔係慈善團體，亦冇慈善團體個牌，如果我做慈善呢個動作，或者有一連串嘅活動，我係要申請呢個牌照，但（政府）從來冇批過畀個人，而我因為係個人單位。」

香港小姐冠軍后冠動輒以百萬計。（網上圖片）

李珊珊曾向社會福利署爭取，她續說：「我係親歷一個播音機咁，嗰個人係反住隻眼，『你唔得㗎』巴巴巴...佢真係重複30次咁，嗰下真係著（火）！跟住有人見我開始著，跟住有個更高層出嚟，用個好文明手法同我講『係唔得㗎』，唔係播音機嘞，用咗唔同方法都係話我聽我唔得嘅。」

袁詠儀：1990年香港小姐冠軍及最上鏡小姐。（視覺中國）

雖然有朋友願意用慈善團體之名來拍賣后冠，但遭珊珊拒絕，她解釋：「我唔想喺人哋機構開咗個缺口，因為啲主席係一年兩年就一屆，你呢屆開咗，咁日後人哋問點解你呢屆可以咁幫人，你知慈善好敏感。如果有人有心想做一件事歛財，我咪開咗個缺口俾人乘虛而入？我有啲位謹慎得好緊要，會識得諗，牽涉錢好危險。」

李珊珊（VCG）

李珊珊係1996年港姐冠軍。（視覺中國）

問到怎樣珍藏后冠？她苦笑說：「都係繼續不見天日放喺個盒裏面，我好想佢見到個世界㗎，或許日後直接捐咗畀香港博物館，話晒《香港小姐》某程度曾經都好代表香港。」

李嘉欣：1988年香港小姐冠軍及國際親善小姐（視覺中國）