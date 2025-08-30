李芷晴中學時期清純學生照曝光　名校畢業由細靚到大

現年32歲的李芷晴憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中Elaine一角而成功入屋，近月再憑TVB真人騷《女神配對計劃》人氣再度急升，近日她被網民翻出中學時照片，清純模樣令人驚艷。
李芷晴憑主持六合彩及《愛‧回家之開心速遞》Elaine一角成功入屋。（IG：@step_bystep） 李芷晴憑主持六合彩及《愛‧回家之開心速遞》Elaine一角成功入屋。（IG：@step_bystep） 李芷晴憑主持六合彩及《愛‧回家之開心速遞》Elaine一角成功入屋。（IG：@step_bystep） 李芷晴憑主持六合彩及《愛‧回家之開心速遞》Elaine一角成功入屋。（IG：@step_bystep）
李芷晴參加2018年香港小姐入行，最後12強止步，雖然未有獲得任何獎項，但仍被TVB羅致加入。李芷晴在《愛 ‧ 回家之開心速遞》中飾演接龍員工Elaine，同時在六合彩負責主持工作，被網民封為「六合彩女神」。
李芷晴在《女神配對計劃》再穿上校服。（IG：@step_bystep） 李芷晴在《女神配對計劃》再穿上校服。（IG：@step_bystep） 李芷晴在《女神配對計劃》再穿上校服。（IG：@step_bystep） 李芷晴在《女神配對計劃》再穿上校服。（IG：@step_bystep） 李芷晴在《女神配對計劃》再穿上校服。（IG：@step_bystep） 李芷晴在《女神配對計劃》再穿上校服。（IG：@step_bystep）
李芷晴曾就讀天主教善導小學及聖母玫瑰書院，2012年玫瑰崗學校中七預科畢業後，升讀紅磡香港專上學院設計學副學士課程，2014年再修讀兩年香港中文大學新亞書院藝術系。早前《女神配對計劃》中5位女神穿上校服，有網民挖出當年李芷晴的學生照，與現時分別不大，黑色秀髮配厚瀏海，素顏大眼相當清純，甜美爆燈。
李芷晴中學時期清純學生照曝光。（IG：@step_bystep） 李芷晴中學時期清純學生照曝光。（IG：@step_bystep） 李芷晴中學時期清純學生照曝光。（IG：@step_bystep）