洪天明周家蔚糖黐豆粉碎婚變傳聞　李乘德再戰夜場不再擁抱

「影壇大哥大」洪金寶的長子洪天明與2006年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」周家蔚於2012年結婚，二人育有兩子洪大仁（TJ）及洪竟稀（JT），擁有幸福家庭；但早前周家蔚被傳媒拍到跟三男夜蒲，其中一人是黎明好友、前唱片公司高層王凱文（Alvin），周家蔚蹺實王凱文手臂步出酒店取車，傳13年婚姻亮紅燈。不過，洪天明和周家蔚前晚（28日）結伴出席自家品牌活動，人前公開曬恩愛，以行動打破婚變傳聞。

洪天明同周家蔚拍住上宣布自家品牌酒。（ig@janetchowkawai）

洪天明講生日快樂，周家蔚冧到爆。（ig@janetchowkawai）

周家蔚挨喺老公胸膛。（ig@janetchowkawai）

個樣好冧。（ig@janetchowkawai）

周家蔚亦有在IG Story分享場內的花絮，洪天明拿咪向老婆講生日快樂：「佢（周家蔚）啱啱過生日，Happy birthday，其他我唔講嘞，繼續開心玩」。周家蔚即冧爆將頭挨向老公胸膛，甜蜜滿瀉。當晚亦獲眾多好朋友撐場，當中包括曾自封是「擁抱者」的胡杏兒老公李乘德，不過今次合照完全沒有「手多多」攬攬，負責揸手機與劉晨芝及洪氏夫婦合照。

胡杏兒老公李乘德都有現身，但就冇擁抱相，但身邊劉晨芝保持距離。（ig@janetchowkawai）

活動上，洪天明大讚太太周家蔚是賢內助，為家庭付出很多，不介意媒體寫自己負面新聞，但卻戥太太不值。至於剛踏入42歲生日的周家蔚，表示兩公婆各有各忙，沒有特別慶祝，但細仔親手為她整蛋糕，令她甜到入心。至於洪金寶近年經常用拐杖或坐輪椅代步，天明就話爸爸洪金寶健康狀況唔錯，日日湊孫為樂，天明仲好感慨自己細個嗰陣爸爸冇時間陪伴，依家見到爸爸成日陪孫仔，覺得特別開心。

洪天明百分百相信老婆，讚係賢內助。（娛樂新聞台截圖）