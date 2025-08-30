文華東方騙案傳飲$7萬頂級香檳　廖碧兒坦率有飲過親解天價收費

廖碧兒近年將重心轉移商界發展，今（30日）身穿紅色套裝大曬白滑長腿現身《ACE FACE OF HONG KONG STAR AWARDS 》活動，狀態大勇，相當漂亮。

廖碧兒大曬白滑長腿。（蘇國豪 攝）

而為是次擔任頒獎嘉賓的她，在接受媒體訪問時大表很開心，並揚言如有機會希望帶新作品給觀眾。而提到她早前在社交網站分享田園生活一事，她表示自己很喜歡種農作物：「本身我婆婆公公喺我好細嘅時候有呢個習慣，喺屋企後面有個花園，但嚟咗香港之後比較少，但喺Covid-19嘅時候反而多咗種植。」而其在影片中更親自下廚煮農家菜，似乎廚藝了得，她坦承是因為爸爸做餐廳的關係，所以令自己對飲食都有興趣。

廖碧兒表示有飲過來自法國頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay。（蘇國豪 攝）

另外，提到文華東方酒店天價（8萬港幣）飯局一事時，網上流傳一張賬單顯示，當中佔最貴的是開了一支價值逾7萬港元，來自法國頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay，而Krug 庫克香檳在香檳界有「勞斯萊斯」的稱號。而問到身為紅酒達人的廖碧兒，其實有沒有如此昂貴的香檳時，她就表示：「有㗎。但你要理解嗰個係餐廳嘅價，呢個唔係你本身喺舖頭買嘅價，因為始終餐廳會服務你，佢有個處理嘅方法，點樣倒（香檳），幾時倒等，嗰個係餐廳服務價係好正常。（有冇飲過？）有呀，（自己飲過最貴嘅香檳係幾多錢？）貴嗰樣嘢都要睇市場上嘅價錢嘅，因為而家釀酒嘅產量比較少咗。」

廖碧兒表示來自法國頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay在香港可能比較難買到。（蘇國豪 攝）

既然因為在酒店開這支香檳而提高了本身的價錢，續問到如果在法國當地開這一支香檳（2002年Krug Clos d'Ambonnay）價錢方面是不是不用那麼貴時，她就二話不說：「唔使，（大概幾多錢？）呢個唔知喎，第一要睇你幾時買，歐羅幾多（匯率）好大影響㗎，（呢支香檳係咪好罕有或者好難買到？）喺香港可能係，因為比較少。」