文華約會騙案傳飲天價頂級香檳　梁思浩大爆原價：用年份去計價錢

由韓國ACE娛樂舉辦的《ACE FACE OF HONG KONG STAR AWARDS》活動，今（30日）隆重舉行，邀請了不少娛樂名人出席，包括有廖碧兒、谷祖琳、朱栢康、梁思浩等，現場星光熠熠！

廖碧兒。（蘇國豪 攝）

梁思浩。（蘇國豪 攝）

蔣怡。（蘇國豪 攝）

朱栢康。（蘇國豪 攝）

梁思浩在頒獎禮中奪得「最耀眼主持」，他在接受《香港01》訪問時大表開心。當提到其主持的新一季節目《直播靈接觸》時，他就透露節目將在下月播出，雖然該節目去了不同國家城市拍攝，但他表示香港的case最多，問到遇到最難忘的靈異事件是甚麼時，他就大方分享：「有啲係發覺成家人成日想離開呢個世界，我開頭以為佢哋係情緒病或者經濟問題，但原來唔係，係佢哋住緊間屋有問題。」最終他親自去幫助這家人解決，現在已經沒事了。他又分享了在馬來西亞有一個叫凱利古堡的地方非常猛，形容在那個地方同一時間會有人撞到鬼，是一個很猛鬼的地方。

梁思浩分享難忘靈異事件。（蘇國豪 攝）

另外，提到文華東方酒店天價（8萬港幣）飯局一事時，有傳天價晚餐昂貴原因是開了一支價值逾7萬港元，來自法國的頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay，而Krug 庫克香檳在香檳界有「勞斯萊斯」的稱號。梁思浩在受訪時坦承有飲過該款香檳：「其實 Krug係用佢嘅年份去計個價錢嘅。本身都係一支貴價嘅香檳，如果正常價錢，唔係話超級靚嘅特定年份，可能六千至一萬蚊都有一支。」他指因為在高級酒店開香檳，因為酒店服務等而提高了該香檳本身的價錢，他表示該款香檳來價可能一萬多元而已。

梁思浩表示有飲過2002年Krug Clos d'Ambonnay 頂級香檳，並指因為酒店服務而提高了香檳本身價錢。（蘇國豪 攝）