鄧麗欣冧讚男友識照顧人　張繼聰練舞兩個月險斷尾龍骨

林峯兩度落台，他表示此乃壞習慣， 鄧麗欣笑指落台後完全看不到提詞機，所以眼神十分迷惘。（葉志明攝）

林峯 、 鄧麗欣 、張繼聰首次合作拉闊騷，完騷後訪問時，林峯再一次感謝兩位拍檔，他表示之前十分擔心會拖累大家，而早前「失聲」的Stephy亦有介紹醫生給他。張繼聰讚林峯即使只「露半臂」都應付得好好，提到二人合唱《用背脊唱情歌》時，使出「令山轉」，張繼聰解釋是即興演出。「做live就係咁，好似我明明要入（歌）又唔入，嗰個位本身好似煙火咁，但就係突然間好似架車走咗咁。唱完心裡有個單字出咗嚟，就係『好』字。」

林峯大讚胡子丹，又笑指唱《Chok》的話一定係自己最好。（葉志明攝）

張幾聰為了《白紙一張》練了兩個月舞。（葉志明攝）

張繼聰滿意跳舞部分，但有時會忘記走位，需要dancer提醒：「佢哋推我行，個感覺有少少似護老院啲伯伯被人推返上房咁。」Stephy又爆張繼聰跳《心急人上》時加入了不少動作，他解釋因看到台下男士的眼神，有感大家都有少女心，所以才會加插即興動作。張繼聰又指跳《白紙一張》時，看似輕鬆，但練習時感覺尾龍骨幾乎斷，足足練了兩個多月。

男友台下拍片，Stephy話會一齊J。（葉志明攝）

林峯帶病上陣，完騷後訪問時聲音沙啞。（葉志明攝）

提到男友在台下專心拍fan cam，鄧麗欣甜少笑指是男友的任務，張繼聰問到要不要寫報告時，她說：「睇佢視角係咩，報告要寫，唔一定要讚，但佢自己識做啦。（佢照顧埋媽媽同好姐妹）佢Mission好多，同埋佢個性都係咁，都比較喜歡照顧人。」