胡定欣素顏拍拖生圖流出醫生男友容貌罕曝光　網民大讚真人更靚仔

現年43歲的兩屆視后胡定欣單身多年，去年宣布成功脫單，但男友身份一直保密，直至今年初有報道指其男友是公認的鑽石筍盤，家境不俗，是年輕有為的醫美醫生陳健華 (Akin)，曾做無國界醫生，而兩人的媒人就是林盛斌與洪永城。胡定欣趁着今年2月的元宵佳節公開與男友一起去旅遊滑雪的合照，並寫道：「親愛的，元宵節快樂!~ 🌸🏂🏂💕」大方放閃，證明兩人的關係已到穩定階段。胡定欣拍拖後一直沐浴在愛河之中，生活過得相當甜蜜幸福。

胡定欣拍拖後笑容變得更甜。（IG@nwuuu）

胡定欣去年9月生日時，收到勁大紮玫瑰花，但她就表示是樂小姐等公司同事送。（IG@nwuuu）

胡定欣趁着元宵佳節公開與男友的合照。（IG@nwuuu）

胡定欣與男友正值熱戀期愛得甜蜜，一有時間便會爭取機會拍拖享受二人世界，不時都會出雙入對。今年3月兩人就被發現毫不避嫌在鬧市商場拍拖食飯睇戲，雖然未有公開拖手，但沿途細聲講大聲笑，一看就知道是情侶。昨日有網民於社交網分享了一段短片，令胡定欣男友容貌激罕曝光。該名網民以「是胡定欣呀！好開心啊！」為標題，留言寫道：「胡定欣都來佐（咗）啦，真人好靚，我記得第一次識佢係佢係湖南台參加佐舞動奇跡啊，可能都要二十年啦，點解女神都係冇變化。」片中可見除了有素顏的胡定欣和她男友，還有袁偉豪與陀住BB的老婆張寶兒。網民的焦點都落在胡定欣男友之上，大讚他高大靚仔，博主亦補充說：「係啊，本人靚仔滴哈哈哈」。

(左起) 袁偉豪、張寶兒、胡定欣、胡定欣男友。(小紅書)

