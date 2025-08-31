農夫麥玲玲合體宣布9.27開巡演　現身內地記招逼爆商場場面震撼

組合「農夫」FAMA與麥玲玲師傅於2013年合唱的《風山水起》已成為經典歌，麥玲玲rap的功力依然令人驚嘆！廿年後「三師徒」又有新搞作，日前麥玲玲聯同農夫兩子於廣州番禺一個大型商場舉行巡演發布會，宣布「農夫、麥玲玲 三面玲農、粵聽粵開心」巡迴演出大計。在內地極受歡迎的他們吸引大批Fans 圍觀支持，逼爆整個商場，聲勢浩大。

玲玲師傅於內地人氣爆燈，保安築起人鍊為玲玲師傅開路！

「歌友會」以循演形式，首站廣州，之後會在佛山、江門等城市，隨後澳門，據悉馬來西亞、加拿大等地亦在洽演當中。

周六（30日）於番禺天河城商場舉行循演發布會，熱情的粉絲迫爆幾層商場，場面震撼。

三人現身造成萬人空巷現象。

被問到這次巡迴演出的構思，玲玲師傅稱：「今次呢個騷源於每次農夫開演唱會，觀眾都會問：『玲玲師傅呢？點解唔叫埋玲玲師傅一齊？』而我自己每次做商演啲人又會問『農夫呢？』同埋我做過農夫演唱會嘉賓，觀眾一見到我哋三個一齊就反應好熱烈。所以藉住今年係〈風生水起〉呢首歌二十周年，我哋三個人決定嚟個大合體，開呢個騷會透過《風生水起》作串連，當時農夫未成名，我就薄有名氣但受人攻擊，點樣憑住風生水起呢個信念一步步行到今日。將呢二十年經歷嘅嘢同大家分享，畀啲正能量大家。」

不少粉絲已在網上求票！

Fans迫爆整個商場。

據知歌友會集幽默、生活智慧、心靈雞湯、演唱會於一身，更有驚喜嘉賓，齊齊笑、齊齊玩，齊齊Rap 笑中有淚。首場於廣州中山紀念堂舉行，門票甫開售，售票網已超額售罊，正考慮加場。有粉絲更自爆未知歌友會形式，已在搶票中。