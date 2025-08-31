黎宣離世｜父親係「香港電影之父」　曾冒生命危險拍下日軍侵華

資深演員黎宣、黎姿姑媽離世，享年93歲。前藝人杜兆津（杜少津）日前在抖音分享與黎宣聚會的相片並說：「願師母黎宣一路走好！」其後黎宣女兒向傳媒證實，黎宣已於8月28日零晨3時21分與世長辭，享年93歲。

演藝人協會於春茗茶聚增設頒發傑出演藝大獎環節，為隆重其事，會長古天樂親臨現場頒獎給前輩藝人，得獎者之一、現年92歲的黎宣則獲副會長余安安將獎項送到府上。

黎宣在《真情》中飾演的「阿家」成為經典。（劇集畫面）

黎宣與黎姿的家族淵源，要追溯到「香港電影之父」黎民偉。黎宣是黎民偉的女兒，而黎姿則是黎民偉的孫女，因此黎宣是黎姿的親姑媽。黎姿14歲便出道，對於這位早早踏入社會的姪女，黎宣曾表示既心痛又欣賞。對於黎姿能憑藉自身努力，從偶像派蛻變為獨當一面的實力派演員，並登上「視后」寶座，黎宣感到由衷的欣慰。黎宣曾多次在訪問中表達對黎姿的讚賞。尤其在黎姿的胞弟黎嬰遭遇嚴重意外後，黎姿毅然決定息影，接手弟弟的醫學美容生意，這份決心和勇氣讓姑媽黎宣深感敬佩，黎宣曾公開表示：「Gigi（黎姿）真的很孝順、很堅強，她為家人付出很多，我為她感到非常驕傲。」

黎姿（IG@gigilai_official）

黎宣爸爸、黎姿祖父黎民偉被譽為「香港電影之父」及「中國紀錄片之父」，黎民偉畢生以「電影救國」為己任，為後世留下了無比珍貴的光影遺產，更曾冒着生命危險把日軍侵華拍下紀錄片。

1913年，他參與創辦了華美影業公司，並拍攝了香港首部故事短片《莊子試妻》。黎民偉毅然反串出演片中莊子的妻子，成為香港電影史上第一位男扮女裝的演員，其破格精神為香港電影的發展揭開了序幕。其後，他於1923年創辦了香港第一家全華資製作的電影公司——民新影片公司，並製作了多部膾炙人口的電影，正式奠定了他作為香港電影基石的重要地位。

黎姿曾表達對祖父的尊敬與敬愛：「其實我真的有這個祖父，我覺得很驕傲，因為他做的東西是很不容易，在戰爭的時候，他一直跟著前線的那些將士一起去打拼，一切都為了國家繁榮，所有的都為了國家，做了很多事情，我覺得很驕傲。」