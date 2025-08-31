黎宣離世丨《大時代》「賤婆婆」演技令人深刻　從影63年沒請過假

資深演員、黎姿姑媽黎宣離世，享年93歲。藝人杜兆津（杜少津）日前在抖音分享與黎宣聚會的相片並說：「願師母黎宣一路走好！」其後黎宣女兒向傳媒證實，黎宣已於8月28日零晨3時21分與世長辭。

黎宣於8月28日零晨3時21分與世長辭，享年93歲！（網上圖片）

黎宣出身於演藝世家，父親為「香港電影之父」黎民偉。她早於50年代便已活躍影壇，晚年加入無綫（TVB），直至2010年拍畢劇集《Only You 只有您》後才淡出娛樂圈，將大半生奉獻給演藝事業。

黎宣演出過唔少TVB劇集。（tvb電視截圖）

在效力TVB期間，黎宣多飾演慈母或祖母等角色，其中以經典神劇《大時代》中飾演丁蟹（鄭少秋飾）的母親「賤婆婆」（何賤），以及處境劇《真情》裡「阿家」一角最為深入民心。在《大時代》中，她到監獄探望蠻不講理的兒子丁蟹時，七情上面地痛罵兒子及四個孫子：「你的賺了這麽多冤枉錢，殺人、放火，遲早一個一個死無葬身之地，一個被火燒死，一個被水浸死，一個吊頸死，個個都不得好死，死無全屍！」此幕至今仍為劇迷津津樂道。另外，她在《真情》中飾演李司棋、薛家燕及樓南光的母親「阿家」，其恃老賣老的形象亦同樣深入民心。

黎宣在《大時代》與鄭少秋飾演兩母子。（《大時代》劇集截圖）

探監一幕成經典。（《大時代》劇集截圖）

黎宣七情上面。（《大時代》劇集截圖）

黎宣在《真情》中飾演的「阿家」深入民心。（劇集畫面）

而在簽約TVB的同時，黎宣也有參與電影拍攝，據指，她從影63年從未請假，敬業精神備受敬重。前年黎宣獲香港演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，以表揚她為演藝界付出的畢生貢獻。