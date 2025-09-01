65歲文雪兒第四度榮升婆婆　細女婚姻美滿三年抱三好生養

恭喜，文雪兒再做婆婆！現年65歲的文雪兒（Candy）去年離開TVB後減產享受天倫樂，兩個寶貝女張筠（Christy）與袁萃（Jennifer）近年先後結婚生子，文雪兒前日（30日）在IG透露再做婆婆，寫道：「我又添咗個孫啦！大家估下今次係男孫定女孫？👶👶👶​#超開心 ​#家有喜事 #粉红色」。

相片可見，文雪兒笑到四萬咁口靠近育嬰箱與BB合照，而BB頭髮濃密，熟睡中好可愛。《香港01》昨日（31日）聯絡上文雪兒，原來是細女Jennifer三年抱三，誕下第三胎，並揭露BB性別，她以短訊回覆：「是女孩子，我剛從日本拍攝回來，電影是謝寧女兒做導演。」

文雪兒再做婆婆。（IG@candymancandy）

粉紅色咁大提示，文雪兒回覆話係孫女，恭喜！（IG@candymancandy）

文雪兒回歸TVB後拍下多套劇集，不過去年宣布離巢TVB享受天倫樂。（影片截圖）

文雪兒今年今年4月文雪兒接受好友鍾慧冰的YouTube節目訪問，透露大女張筠育有一子，而細女袁萃前年年初誕下大仔Jensen後，再度火速造人成功，細女去年6月出世，想不到生完不足一年，又再造人成功，鍾慧冰忍不住笑說：「妳個女咁好生養。」文雪兒搞笑回應：「我睇佢個樣，如果我有個仔，我一睇呢個女仔，都會話呢個娶得過，好生得。」

鍾慧冰笑指文雪兒女兒「好生養」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

文雪兒都承認阿女好生養，而且好鍾意小朋友。（YouTube@冰姐的花樣人生）

文雪兒已經有三個孫仔，嚟緊又再做婆婆。（YouTube@冰姐的花樣人生）

屋企愈來愈熱鬧！（YouTube@冰姐的花樣人生）

文雪兒直言細女從小已希望「生多啲」，她說：「佢係好很喜歡小朋友，我覺得每個人都有自己嘅諗法，我大女同細女嘅諗法好唔同，我細女從小就希望可以多生啲小朋友， 自己湊、自己玩，好似幼稚園，而家佢走嘅路係佢自己選擇，亦都係佢自己想行嘅路，我都戥佢開心。」問到會否想要一個孫女？文雪兒說：「我唔敢講任何嘢，唔想佢哋有壓力，呢啲係人哋條命，我唔想左右，費事佢諗咁多。」

大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，而且是名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師。（IG圖片）

大女婚後誕下一子。（IG圖片）

細女李佳欣則改名「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。（IG圖片）

細女婚後先後誕兩子，最近再度懷孕。（IG圖片）

+ 3

文雪兒曾經被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年結婚並息影，誕下兩女兒，可惜婚姻只維持8年便結束，之後由文雪兒獨力撫養兩個女兒。當年文雪兒未有向前夫要求贍養費：「呢個係我哋嘅交易，我話可以唔要佢啲錢，但我哋唔好要咁多官司，爭嚟爭去，總之畀咗兩個女我自己搞掂就算，我唔想每個月等人過數。」文雪兒覺得人生總會有甜酸苦辣，當時雖然很疲倦，但不覺得好慘，因為能陪伴兩女兒成長，所以衝勁十足，希望讓女兒過更好生活。

文雪兒又曾飾演《神雕俠侶》中的郭芙。（《神鵰俠侶》劇照）

文雪兒在佳藝電視倒閉後，轉而到麗的電視工作。（《浣花洗劍錄》劇照）

文雪兒兩女兒都好生性，大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，而且是名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師；而細女李佳欣則改名「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師袁慧明再婚，老公又視兩位繼女如己出。訪問中文雪兒笑說：「其實我吸引佢唔係因為我靚，我覺得佢鍾意嘅性格。我唔係一個好計較嘅人，小小事都會好開心，遇到啲唔開心嘅事，一陣間就算。我入行幾十年，冇同人鬧過交，我唔鍾意同人有衝突。」

文雪兒曾經被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年結婚並息影，誕下兩女兒，可惜婚姻只維持8年便結束，之後由文雪兒獨力撫養兩個女兒。（IG圖片）

文雪兒兩個女兒都好乖巧，大女張筠（左）和細女袁萃（右）。（IG圖片）

文雪兒兩個女兒都好乖巧，大女張筠（左）和細女袁萃（右）。（IG圖片）