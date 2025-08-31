陳樂榣10歲囡囡愛扮靚似足媽咪　林子善單拖湊女睇慈善首映

昨日(30日)，溫情電影《喬治婭》2025全球108場巡展香港站，於荷里活廣場戲院舉行慈善放映場，主辦紅地毯投資有限公司董事Simon Li，監製徐千雅、導演喬美、女主角喬治婭Georgia（小Geo Geo）跟家人特地由外地飛香港出席慈善放映場，出席藝人包括陳樂榣（Ally）與老公葉泓聲（Gordon）、10歲大女Aria以及林子善和5歲女兒林以晴。

小Geo Geo和妹妹在分享會來個即場合唱，贏得粉絲不少掌聲。

電影故事講述關於小朋友走失，育有兩女一子的Ally，表示也有同等遭遇，指曾有一次和大女Aria（跟前夫所生），在主題樂園險失散：「以前帶佢去主題樂園玩，當時佢只有3歲，現場好多人，佢睇緊嘢，咁啱1秒咁望一望其他嘢，轉個頭就見唔到佢，嚇到個心離一離，隨即大叫。」她指幸好女兒聽到媽咪叫聲，識得追聲尋母，好快已出現她面前。她續說：「依家二女都兩歲，好多時會走來走去，所以我哋都睇得好緊嘅，老公更加緊張，所以應該唔會有走失嘅情況發生。」

葉泓聲擴充飲食生意

近年踏足飲食業的Gordon，其位於大坑的cafe，落實跟本地一間連鎖式老字號茶餐廳合作，會繼續開分店。跳唱組合「天堂鳥」出身的他，亦不忘初心，表示已着手籌備推出新歌，此外，還會隨明星足球隊到不同地方作賽，估計未必有太多時間陪子女，要辛苦老婆照顧。而經營首飾店多年的Ally，最近亦忙於搬新舖及擴充業務，她說：「將會由大坑搬去以前喺銅鑼灣個商場，個舖位好靚，一上電梯就見到，價錢亦好靚，依家試業緊，嚟緊會有Grand opening；另外，同時亦會喺尖沙咀一個大型商場開舖，依家都傾得七七八八，如無意外都係9月開張。」

陳樂榣跟老公葉泓聲帶同大女Aria出席慈善放映場，跟女主角小Geo Geo一家合照。

提到剛過去的暑假，Ally表示孖老公和大女一家三口到韓國旅行：「因為生咗兩個細佬妹，Attention好似去咗細佬妹度咁，大女話想同我哋一齊去旅行，因為大女依家10歲，唔會再去玩具店，反而鍾意扮靚，去買衫、化妝品、護膚品等，佢開始鍾意呢啲嘢，所以佢都玩得好開心。」

陳樂榣表示早已看過小Geo Geo在社交平台分享的內容，讚她十分可愛。

陳樂榣與前夫所生女兒已10歲，好錫弟弟妹妹。（ig@allychanlokyiu）

林子善也有帶同5歲女兒林以晴來看電影，並大讚籌得款項用資助貧窮學童，十分有意義：「今日太太要返工沒來，不過我一個人都可以照顧佢，因嗰女平日都好黐我，經常打電話畀我，問放工未？喺邊度？係咪做緊GYM？又會叫我返屋企同佢食飯。過兩日就開學，所以帶佢嚟睇戲，之後就要收拾心情。」提到戲中夫婦經常鬧交，他說早在拍拖時已經跟老婆約法三章：「如果嗌交，我發緊脾氣，就唔好理我，等我嬲完，大家先一齊去解決問題，如果我有錯，一定會改，所以我哋一直相處得好好，根本好少有爭拗。」

電影結束後，於社交平台共擁過千萬粉絲的小Geo Geo留低出席分享會，現場觀眾反應熱烈，更有不少粉絲擕公仔禮物到戲院送給小Geo Geo，最後以小Geo Geo和妹妹合唱作結。

林子善表示老婆要返工，所以只有他和女兒林以晴（左一）來看電影，小以晴活潑可愛。

小Geo Geo一家、跟電影監製徐千雅(後排左1)、導演喬美(後排中)合照留念。