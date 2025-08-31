黎宣離世丨《真情》阿家成經典　盤點15角色近況4位已歿多人淡出

資深演員黎宣、黎姿姑媽離世，享年93歲。前藝人杜兆津（杜少津）日前在抖音分享與黎宣聚會的相片並說：「願師母黎宣一路走好！」其後黎宣女兒向傳媒證實，黎宣已於8月28日零晨3時21分與世長辭。



黎宣當年在溫馨倫理劇《真情》飾演「阿家」一角成為代表作之一，劇中她與關海山一對，角色刻薄又恃老賣老，但亦有愛護家人一面。以下再盤點另外15位真情經典角色近況，當中有4位已離世，有多人已淡出，但亦有人仍活躍於處境劇。

黎宣當年在溫馨倫理劇《真情》飾演「阿家」一角，成為代表作之一。（劇照）

《真情》是TVB經典處境劇之一，共1128集。（網上圖片）

已離世

1. 關海山（飾演 梁友）

狀況：已離世。關海山（蝦叔）2001年拍攝連續劇《公私戀事多》後，就因中風從此息影。同年11月19日，於無綫電視萬千星輝賀台慶上，從利孝和夫人手中獲頒萬千光輝演藝大獎，2006年9月11日清晨於住所內被妻子曾娣蓉發現他不舒服，被送往廣華醫院，其後因高血壓及糖尿病等併發症病逝，享年81歲。

關海山在《真情》飾演梁友。（劇照）

2. 楚原（飾演 大馬拿督歸齡高）

狀況：已離世。楚原是香港著名「邵氏四大導演」及演員，2000年代淡出演藝圈，1998年及2018年，楚原分別獲頒第17屆香港電影金像獎專業精神獎及第37屆香港電影金像獎終身成就獎，以示表揚及致敬。晚年被指受腦退化症困擾，不過其妻子南紅曾在車淑梅《舊日的足跡》節目中否認此事。楚原於2022年2月21日因病逝世，享年87歲，演藝界深感惋惜。

楚原飾演的大馬拿督，口頭禪是「信唔信我槍斃你？」他的角色十分溺愛三位子女阿萊（呂方）、阿南（郭耀明）和May May（馬蹄露）。（劇照）

3. 顏國樑（飾演 陳大勝）

狀況：已離世。顏國樑晚年飽受聲帶鱗狀細胞癌及心臟病困擾，他於2024年5月25日晚因病離世，享年71歲，離世前曾接受訪問分享抗病經歷。

顏國樑飾演的陳大勝（右二）在三多打工。（劇照）

4. 梁舜燕（飾演 梁尚燕 / 上等人）

梁舜燕是香港電視史上第一位女演員，2004年，她於《萬千星輝賀台慶》中獲頒「萬千光輝演藝大獎」，一生敬業樂業，生前最後一套作品是《包青天再起風雲》，她於2019年8月13日因淋巴癌與世長辭，享年90歲。其孫兒是TVB上位上生阮浩棕。

梁尚燕出身於高尚家庭，眼睛長在額角，看不起媳婦外家，視他們為「叉燒一族」，並經常自稱上等人。（劇照）

依然活躍

5. 薛家燕（飾演 梁潤好 / 好姨）

近況：離婚後靠《真情》再創演藝高峰，紅足咁多年，至今依然是香港演藝圈的活躍份子，除幕前演出，亦創辦家燕媽媽藝術中心栽培童星。現時她家庭事業兩得意，有位細她17年的男友Andy。

薛家燕離婚後靠《真情》再創演藝高峰，紅足咁多年。（劇照）

家燕姐現時事業愛情兩得意。

6. 劉丹（飾演 李標炳 / 三多燒臘老闆叉燒炳）

近況：現為TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的核心演員，飾演「熊樹根」一角，深受觀眾喜愛，他戲內戲外都享受著家庭樂。

劉丹在《真情》飾演三多燒臘的老闆「叉燒炳」，角色深入民心。（劇照）

劉丹永不言休，現年81歲仍是《愛．回家之開心速遞》的主角之一。

7. 鄭子誠（飾演 李子浩）

近況：是《真情》中的大反派，憑藉獨特的聲線及演活奸角而廣為人知，有「完美奸人」及「陰謀誠」的稱號，現仍活躍於TVB劇集，並擔任電台長壽節目《音樂情人》主持。

子浩是《真情》中的大反派，壞事做盡，看得觀眾咬牙切齒，也奠定「御用奸角」之路！（劇照）

鄭子誠擔任電台長壽節目《音樂情人》主持，現實中亦是為專一好老公。

8. 黃智賢（飾演 容向海）

近況：一直在TVB擔任主要演員，戲路甚廣，正反派角色均能駕馭。近年主演《逆天奇案》、《鐵探》等劇集，多次入圍《萬千星輝頒獎典禮》角色獎項，曾兩度獲得「TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮」最喜愛TVB電視角色，去年與麥長青、曹永廉、唐文龍及李思捷組成男團「Hey brother」。

阿海於真情周旋於彩瑤（張慧儀）和雙雙（羅霖）之間，桃花極旺。（劇照）

9. 張慧儀（飾演 吳芳貴 / 李彩瑤）

近況：戲中一人分飾兩角，戲外則是90年代性感女神之一。不過經歷完情傷後，張慧儀淡出從商，領養了一個患病的兒童，但仍會接拍劇集及電影，如《宮心計2深宮計》，月前亦主演話劇《雷雨》。

張慧儀一人分飾兩角，彩瑤中槍離世後，以「吳芳貴」身份翻生。（劇照）

張慧儀風韻猶存，早年從商及照顧養子，近年復出。

10. 劉愷威（飾演 李添安 / 安仔）

近況：戲裡戲外都是藝人劉丹之子，2005年起將事業重心轉移至中國內地，參與多部內地電視劇及綜藝節目演出，發展順利，2022年參加綜藝《披荊斬棘2》引起不少話題，曾與內地一線花旦楊冪結婚及育有一女小糯米，2018年離婚。

劉愷威戲裡戲外都是藝人劉丹之子。（劇照）

劉愷威於楊冪曾有過五年婚姻，並育有一女小糯米。

11. 馬蹄露（飾演 May May）

近況：May May當年「食泥」及跳樓震撼觀眾，創下《真情》最高收視紀錄，並在台慶頒獎禮《萬千星輝頒獎典禮1997》榮獲新增的「最厭惡角色演繹獎」，近年在TVB已不多作品，轉攻北上帶貨。

馬蹄露當年在《真情》「食泥」及跳樓震撼觀眾，創下《真情》最高收視紀錄，並在台慶頒獎禮《萬千星輝頒獎典禮1997》榮獲新增的「最厭惡角色演繹獎」。（劇照）

馬蹄露近年主力北上帶貨。

半退休／淡出幕前

12. 李司棋（飾演 梁潤善 / 善姨）

近況：近年活躍於社交媒體，經常分享生活點滴及美食心得，愈活愈年輕，獲不少後生網民喜愛。身體狀況良好，不時參與品牌活動或廣告拍攝，享受半退休的自在生活，其主演的《溏心風暴》也常被網民回帶。

李司棋在《真情》飾演善姨。（劇照）

李司棋近年活躍於社交媒體，經常分享生活點滴及美食心得，獲不少後生網民喜愛。

13. 譚倩紅（飾演 容姨）

狀況：已淡出幕前，享受退休生活。早前曾誤傳其健康消息，後經證實為謠言。現時90多歲的她身體安好，生活低調。

譚倩紅在《真情》飾演工人「容姨」。（劇照）

年過90的譚倩紅仍十分精靈。（資料圖片）

14. 蔣志光（飾演 李添福）

近況：為TVB的「最強綠葉」之一，2022年離巢，年初受訪時剖白離巢原因：「酬勞無法支撐我的生活。」他說自己現時去內地登台居多，曾獲TVB邀請回巢拍劇，不過他對角色未感興趣。兩月前蔣志光接受《01娛樂》訪問時，指自己三餐無憂，目前主要做自己喜歡的事，例如：運動、閱讀、上網學習、練歌等。

蔣志光在《真情》飾演阿福。（劇照）

蔣志光為TVB的「最強綠葉」之一，2022年離巢，年初受訪時剖白離巢原因：「酬勞無法支撐我的生活。」他說自己現時去內地登台居多，也花時間做自己喜歡的事。（資料圖片）

15. 盧慶輝（飾演 唐立生）

近況：2001年他突然消失香港幕前，之後他轉往內地發展，並一度轉行做房地產生意，直至近年重返幕前，但就主要在內地拍劇。直至早前盧慶輝在TVB劇集《香港人在北京》中亮相，令不少觀眾大感驚喜。他近年轉做家電生意，主力研發風扇、照明設備、冷氣等，有指他已身家過億。

盧慶輝當年被指與彭子晴因《真情》戲假情真。（劇照）