網傳紅館2026演唱會檔期　謝安琪周殷廷全部排到年尾

隨著啟德體藝館啟用，不少歌手都有意一試新場，但紅館依然有其吸引力，近日有網友在小紅書分享紅館2026檔期，更表示「準確率少於百分之八十，歡迎來噴」。

MC早前在新碟發佈會上，已預告明年再踏紅館。（資料圖片）

據這位網友所說，已落實的包括：陳凱詠（Jace）暫定2月兩場、Gin Lee暫定3或5月四場、草蜢暫定4月四場、陳曉東暫定6月兩場，MC張天賦6場將在8月舉行。陳凱詠早在《Chill Club 推介榜年度推介》獲獎時已劇透會開紅館，而日前擔任林家謙演唱會嘉賓時，再透劇「我都準備開紅館」，明顯已成功取得檔期。Gin Lee去年已表示今年入行15年，希望能在紅館開騷圓夢，加上今年在《十大中文金曲頒獎音樂會》掃走3個大獎，乘勢開騷不是夢。草蜢上月為陳慧琳演唱會做嘉賓時，蔡一智宣佈將在明年4月開紅個，並提早一年邀請Kelly做嘉賓。

Juno近年開騷全部選址亞博，今年6月完騷前，他才鬆口表示會入紙申請明年年尾紅館。（資料圖片）

YT去年在Star Hall的演唱會叫好叫座，又在尾聲時表示「紅館見」。（資料圖片）

除已落實檔期，網友亦分享「入紙」中的歌手，當中包括今年入行20年的謝安琪、麥浚龍、方皓玟、周殷廷，而跨年檔期，網友指張敬軒正在爭取當中，不過張敬軒早前曾表示今年無意開騷，加上有意聖誕節放假，所以機率似乎不大。另外，方皓玟早前宣傳新歌時，曾透露由2021年已開始入紙申請紅館，又呼籲康文署批出檔期。