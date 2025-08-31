向太對向華強一見鍾情　決絕與台灣首富兒子分手：交還十幾套房

向太陳嵐近年活躍內地社交平台，不時拍片爆料重提昔日秘聞，又分享自己的感情世界。早前向太提到因為欣賞丈夫向華強的前妻丁珮夠爽快，知道向華強正追求一個女孩子（向太陳嵐），所以立即簽紙離婚，沒有拖足三年分居期，雖然法庭已判決他需每月付5000元撫養費給對方，但向太主動提出將撫養費提升至20倍，即每月要付10萬元，向丁珮母女在經濟上作出補償，而她跟向華強45年來恩愛回昔。

日前向太再爆當初嫁給向華強時不被家人看好，因其前男友是台灣首富的兒子，向太說：「其實前男友已經在籌備怎麼跟我求婚，然後已經在想如何和甚麼時候舉辦婚禮」。向太之後遇上向華強卻一見鍾情，讓她心跳加速，形容是「咚咚咚跳」、「蹦呀蹦呀」。

向華強還沒有展開追求，向太已設法子結束前一段;而她與向華強彼此心動的狀態持續了一年，向太好清楚自己愛的是誰，所以決定和前度分手，為愛情犧牲很多，她說：「我將東西統統交還（男友），當中包括十幾套房，還有兩間大House。我不會貪小便宜拿人家東西，我們是和平分手。後來我跟前度還是很好的朋友，他跟向生也是好朋友」。

向太表示拒絕台灣首富的兒子，決定跟窮光蛋在一起，一開始得不到家人的祝福，中秋節第一次帶向華強回家，全家人也黑着臉。向太之後決定跟向華強共度餘生，第一當然是向華強屬向太的真愛，二是感受到向華強有多寵自己，三是徹底感到被需要。

後來二人決定結婚，但卻是「三無婚姻」，即「無承諾、無婚禮、無祝福」，她說：「當時約了時間去政府部門註冊，但我們在公司忙着忘了大日子。之後接到電話通知，才急急拖了兩個朋友做證人，那個官說要交換戒指，我們兩個傻眼，沒有哈哈哈！我們當場跟人家借了戒指，那就註冊了」。向太指自己應該一生只得一次機會穿婚紗，但最後沒有穿，到現在都很後悔。

