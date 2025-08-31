李居明活化戲院第一炮　邀請《中年好聲音》歌手院內辦演唱會

破天荒創舉！李居明大師策劃「四星魅力聯盟演唱會」，新光黃埔影藝城首辦零距離互動演唱會，電影院與演唱會嘅跨界crossover，顏志恒、劉威煌、安雅希、陳俞霏展現實力唱功，歌聲影像馳騁。

顏志恒、劉威煌、安雅希、陳俞霏展現實力唱功，歌聲影像馳騁。(公關提供)

四季追夢之青年

以「追夢」為題，將電影與歌唱融合成為一個不一樣的演出。 創造電影院與演唱會的crossover。 有電影有歌唱表達四位青年人追夢的笑與淚苦與悲。為香港文化創造多些不一樣。顯現年青一代的不平凡。 是電影活化計劃中最重要的一大步。

以「追夢」為題，將電影與歌唱融合成為一個不一樣的演出。(公關提供)

李居明大師。(公關提供)

劉威煌。(公關提供)

陳俞霏。(公關提供)

安雅希。(公關提供)

顏志恒。(公關提供)

活化電影院嘅第一炮，小紅館演唱會嘅大膽嘗試，電影院內嘅演唱會‚ 電影院與演唱會嘅跨界crossover，電影畫面與歌唱者嘅互動，歌曲電影化嘅新嘗試，找來過去十年拍咗五套紀錄片，喺國際影展獲獎無數嘅潘藝倫導演作出這個全新嘅嘗試，請嚟中年好聲音四位實力歌手，作出破天荒嘅互動首演，與觀眾零距離接觸，電影院內嘅一個跨媒界式嘅演唱會，電影院內嘅演唱會，小紅館嘅首度邂逅，全電影感嘅演唱會體驗，四位實力歌手嘅影像歌聲馳騁。 每場只300位VIP近距離互動，融入其中，一票難求，《四星魅力聯盟演唱會》香港罕有電影院演唱crossover，只演四場。

請嚟中年好聲音四位實力歌手，作出破天荒嘅互動首演，與觀眾零距離接觸。(公關提供)

活化電影院嘅第一炮，小紅館演唱會嘅大膽嘗試，電影院內嘅演唱會‚ 電影院與演唱會嘅跨界crossover。(公關提供)

李居明。(公關提供)

活動詳情：



名稱：四星魅力聯盟演唱會

日期：2025年9月25-28日

時間：晚上8時正

地點：新光黃埔影藝城

演出歌手：顏志恒、劉威煌、安雅希、陳俞霏

主辦單位：新光黃埔影藝城

