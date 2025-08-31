東張西望｜苦主被人渣男友哄去借50萬　唔畀分手仲疑酒中加毒品？

TVB節目《東張西望》今日（31日）一集講到「她和她的恐怖前度」，到底苦主Elaine的前度有多恐怖？Elaine早前於交友程式中認識了前度Ken，以為難得有情人，不料遇上「衰神」，對方不斷騙錢，更疑似令Elaine體內含有毒品。除此之外，Elaine想分手，Ken竟以死威脅，更讓Elaine失去工作。

Elaine早前於交友程式中認識了前度Ken，以為難得有情人，不料遇上「衰神」。(節目截圖)

Elaine去年從護理系畢業，之後成為了白衣天使，而Ken樣貌並不出眾，之所以能成為Elaine的男朋友，全靠不停獻殷勤。Ken以「誠意」打動Elaine：「本身我好缺安全感嘅，但佢成日message我，成日都會打畀我同我傾電話，成日都會Whats app我。」Ken會接Elaine下班及買東西給她吃，實行以細心打動Elaine，再加上他自稱是救護主任，所以很自然二人就在一起了。

Elaine去年從護理系畢業，之後成為了白衣天使。(節目截圖)

Ken樣貌並不出眾，之所以能成為Elaine的男朋友，全靠不停獻殷勤。(節目截圖)

可是，在一起一個月後Ken就慢慢露出真面目，向Elaine表示自己錢包掉了，所以問她借錢，由起初的幾百元，到後期帶Elaine到財務公司借錢，一切都有舖排。Ken藉口媽媽在內地心臟病發要急救，於是向Elaine借錢，更立下借據，Elaine把自己辛苦儲下的7萬多全借了給Ken，但他仍然覺得不夠，最後還向Elaine表示：「佢話佢媽咪過咗身，要做身後事，要做帛金。」而Elaine的媽媽聽到後就覺得很奇怪，因為Ken不停向Elaine借錢。雖然最後Elaine有借錢予Ken，但他繼續表示不夠，及後造就了Elaine向財務公司借了10萬元：「去財務公司第一次係借咗10萬元先嘅，佢就叫我再去其他地方借，嗰度總共50幾萬。」

在一起一個月後Ken就慢慢露出真面目，向Elaine表示自己錢包掉了，所以問她借錢，由起初的幾百元，到後期的帶Elaine到財務公司借錢。(節目截圖)

當Elaine不借錢，Ken就用自殺來要脅她：「佢話如果你唔借畀我，我就要出院，跟住我去跳樓。」Elaine因為同理心，所以繼續借錢予他。Ken為了借錢用盡所有藉口，連消防處長都假冒：「佢冒認消防處長出人事命令send畀我睇，就話佢借咗同事錢，要即刻還，如果唔係就炒佢，要即刻還錢。」不但止這樣，Ken更用Elaine手機冒認是Elaine向她的朋友借錢，並刪除Elaine手機的記錄，企圖瞞天過海。

Ken為了借錢用盡所有藉口，連消防處長都假冒。(節目截圖)

Elaine跟Ken喝酒，但竟然發現對方在酒內「加料」，Elaine急召朋友陪她到醫院檢查但中途暈倒直接送醫，最近醫生在Elaine身體內發現有毒品，懷疑是Ken在酒中加料。Ken當然不會認：「我有問過佢，然後佢話冇，但我本身係從來冇呢個習慣。」最後Elaine更因為他失去了工作，因Ken與Elaine同居期間，Ken反鎖Elaine在家不讓他出門，間接令Elaine情緒出現問題影響工作表現，以致被解僱。

Elaine急召朋友陪她到醫院檢查但中途暈倒直接送醫，最近醫生在Elaine身體內發現有毒品，懷疑是Ken在酒中加料。(節目截圖)

Ken種種的惡行，原來不是第一次，他之前曾同樣對待另一位女生黃小姐，同樣不讓她分手，以死相迫：「一日打成千個電話畀你。」黃小姐指Ken除了禁錮她外，更會暴力地打她，節目組曾嘗試與Ken聯絡，可惜他不願接電話。

Ken種種的惡行，原來不是第一次。(節目截圖)