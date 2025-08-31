香港小姐2025｜「三太」文雅儀泳裝耍太極　袁文靜被玩到反白眼

《2025香港小姐競選決賽》今晚（31日）舉行，泳裝問答一向是觀眾最關注的環節，10號文雅儀一向被指似《愛．回家》三太樊亦敏，一出場錢嘉樂已叫她「三太」，而問到若被關進精神病院，要如何證明自己冇精神病，她表示：「我識耍太極，其實需要好大心裡平衡，你就可以控制到啲儀器，我會耍出陳式太極拳174式，如果我focus到18分鐘，即係我冇精神病啦。」

之後司儀更叫她即席耍太極，結果「三太」著住泳裝耍太極，但錢嘉樂就笑她：「佢犀利喎，好少見到人泳裝耍太極。」麥美恩也讚泳裝耍太極絕無僅有。

一出場錢嘉樂已叫她「三太」。（陳順禎攝）

至於11號梁雅萱，被叫設計一條難答問題畀下一位佳麗，她就想出要向外星人宣傳慧妍雅集，最終主持叫她自己答返，她則說會用笑容及動作，表現中規中矩。

11號梁雅萱。（陳順禎攝）

她則說會用笑容及動作打動外星人，表現中規中矩。（陳順禎攝）

最後是憑Rap獲得不少網民留意的13號袁文靜，主持問：「假如風水師話加一粒癦喺你個面上面可以行好運，仲能夠幫助你今晚贏得香港小姐冠軍，呢粒癦你打算黐喺邊？」她用半鹹淡廣東話回答：「我聽講如果你嘴邊有粒墨嘅話，嗰個人口才好好，咁我已經有三粒啦……」司儀：「睇唔到喎。」

憑Rap獲得不少網民留意的13號袁文靜。（陳順禎攝）

反白眼幾搞笑，麥美恩都讚她聰明又玩得。（陳順禎攝）

此時麥美恩拿出一粒假癦，叫她黐上面，她嚇親：「嘩！咁大？」黐完在咀邊後，她更反白眼，真性情反應十分搞笑，她亦不禁失笑，之後司儀再叫她加條毛，她亦照做，阮兆祥即再次大講笑話：「有『痣』者事竟成。」麥美恩就讚她聰明又玩得。