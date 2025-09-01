港姐2025｜出爐冠軍陳詠詩以運動員心態面對比賽　爸爸為女兒驕傲

《2025香港小姐競選決賽》圓滿結束，最後冠軍由26歲的陳詠詩（Stacey Chan）奪得，她賽後接受官方訪問時，表示當宣布冠軍是她那一刻，心情好感動，直言來到香港小姐這個舞台，目標都是做好自己的本分，沒想太多名次或其他，擔心會影響狀態和心態，所以用運動員的思考去對待這個比賽，都是想以平靜的心去對待。

出爐港姐冠軍陳詠詩，比賽結束後接受訪問。（電視截圖）

陳詠詩續言比賽過程興奮多過緊張，興奮去展現練習多時的東西。而回顧全晚，陳詠詩笑指最緊張是問答環節，她知道通常這個環節都有些比較有創意的問題，不知道自己有沒有心理準備去回答，但都有盡力。

陳詠詩除了感謝家人外，不忘多謝一班香港小姐的台前幕後。（電視截圖）

爸爸和妹妹這晚也有親身到場支持，陳詠詩感謝爸爸一直支持她做所有的事情，例如體操、學業，爸爸都是從內心的愛支持。至於同細妹，兩人小時候成日鬧交，互相推對方，但姊妹越大感情越好，多謝對方前一天才從美國飛回來，今晚便來支持她，很感動。

陳詠詩爸爸和妹妹這晚也有親身到場支持，陳父為女兒感到驕傲。（電視截圖）

陳爸爸則表示女兒參選港姐後改變很多，這兩個月一直在電視城訓練、學catwalk、談吐，真的要很感謝TVB，很多謝觀眾對Stacey 的支持，「我亦都好proud of我的女兒，做了2025年的香港小姐冠軍。但最緊要多謝Stacey的媽媽，這20幾年，她媽媽一直很辛苦地培育她，令她有今天的成長。」另外，陳詠詩表示當選後會繼續做多點慈善活動，亦期待有不同的活動，用自己學習的知識來回饋社會。