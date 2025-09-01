港姐2025丨冠軍陳詠詩人緣麻麻？　一圖睇清落選佳麗真實反應

無綫（TVB）今晚（31日）假將軍澳電視廣播城舉行《2025 香港小姐競選》，三甲已塵埃落定，冠軍、亞軍及季軍分別由9號陳詠詩（Stacey）、7號施宇琪 （Angela）及13號袁文靜（Jane）奪得，1號李尹嫣（ Victoria）得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」兩獎項。冠軍陳詠詩出身顯赫家族，與慈善家陳瑞祺有親密關係，她得獎後只獲少數佳麗上前祝賀，人緣似乎麻麻。

冠軍由9號陳詠詩奪得。（陳順禎 攝）

冠軍陳詠詩戴上后冠及手持權杖場繞場一周後，便返回冠軍坐椅上，落選的佳麗再次出場祝賀三甲佳麗，但電視機前就出現離奇一幕，佳麗被安排分別站在亞軍和季軍身邊，當大號數佳麗經過冠軍時似「掂行掂過」，反而見到季軍袁文靜即雀躍上前不停講恭喜，即使人太多未能埋袁文靜身邊，亦寧願企外圍亦要擁着她，明顯好受佳麗們歡迎。

落選佳麗經過冠軍陳詠詩身邊完全無反應。（電視截圖）

全部堆向季軍袁文靜。（陳順禎 攝）

一圖就睇清受歡迎程度，後排都要企。（陳順禎 攝）

落選佳麗亦有祝賀得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」兩獎嘅李尹嫣。（陳順禎 攝）

相反，冠軍陳詠詩等了又等都得只一、兩位佳麗上前送祝福，站在亞軍施宇琪身邊的一班落選佳麗完全無反應站在原位。施宇琪疑見場面冷清，數度攬實冠軍，之後其他佳麗亦有上前祝賀亞軍，只有冠軍一個人「坐冷板」露出尷尬笑容。最後冠軍主動出擊與其他佳麗有眼神接觸，並禮貌地站起身接受大家祝福。

冠軍陳詠詩都幾尷尬。（陳順禎 攝）

主動企起身接受大家祝賀。（陳順禎 攝）

大家對冠軍陳詠詩熱程度明顯不及季軍袁文靜。（陳順禎 攝）

亦有一、兩位佳麗上前攬攬。（電視截圖）

但好快就轉身搵季軍。（電視截圖）

電視前都見到呢一幕。（電視截圖）