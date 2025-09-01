葉念琛《鱷魚之吻》公演倒數兩個月 揭開娛圈黑暗面「鱷有鱷報」

今年矚目舞台劇界作品《鱷魚之吻》，將11月1日起假香港演藝學院歌劇院盛大上演！《鱷魚之吻》由葉念琛原創出品、集結金像級演員及人氣偶像陣容、並由棋人娛樂、Makerville、光尚娛樂、熱烈工作室及VAB Production聯合打造！《香港式離婚》及《笨蕉大劇院》周怡坐鎮監製，實力保證令人期待，預售門票火速售罄。主辦方今日釋出預熱短片，揭開這場充滿野心與欲望的娛樂圈風雲同時，宣布加演八場，包括11月1日及11月2日的下午3時及晚上8時，及11月4至11月7日晚上8時，詳細資料如下：

《鱷魚之吻》

主辦機構：棋人香港、MakerVille、光尚娛樂、熱烈工作室、VaB Production

出品人：鍾楚霖 / 魯庭暉 / 葉念琛 / Rafael Mendonca

導演：陳焯威

原創故事，編劇：葉念琛

監製：周怡

領銜主演：談善言、袁富華、梁仲恆、Gao@COLLAR

演出日期：2025年11月1-2日、11月4-7日

演出時間：2025年11月1-2日（3PM / 8PM）、11月4-7日（8PM）

演出地點：香港演藝學院歌劇院

演出票價：$788 / $688 / $588 / $488

公開發售連結：https://cultural.cityline.com/tc/2025/thewinnertakesitall.html

《鱷魚之吻》故事以三屆影后鍾家寶（談善言 飾）不甘屈居人下，為攀上巔峰不惜一切；影壇新勢力林小美（Gao@COLLAR 飾）猶如年輕版鍾家寶，闖蕩名利場只為一炮而紅；千億巨富龐振宇（袁富華 飾）遊戲人間，深信金錢萬能卻陷入情感迷局；新晉富豪程金發（梁仲恆 飾）從底層攀爬，甘願伏首卻暗藏野心。四條「鱷魚」各懷鬼胎，在名利沼澤中展開一場華麗而殘酷的生存遊戲！

劇中女主角談善言，從銀幕到首度挑戰舞台劇坦言帶壓力，既緊張又期待：「舞台劇最吸引我的是演員的主導性更強，沒有剪接的修飾，同觀眾最直接互動、同呼同吸，就算出甩漏，the show must go on嘅刺激！」她笑說雖然體力是一大挑戰，但能與團隊用一個多月時間共同打磨劇本，最後在舞台上酣暢淋漓地完成兩小時演出，「這種痛快感無可替代！」

同樣首戰舞台劇，GAO認為跳出舒適圈，並興奮表示終於圓夢：「參加《造星》時梁祖堯導師點燃了我對劇場的興趣，一直幻想自己能站上舞台劇舞台！」她特別感謝團隊提前安排戲劇工作坊，讓新手演員也能安心投入，讓她就像吃了一顆定心丸，現在已經迫不及待想正式排練！

至於舞台劇經驗豐富的梁仲恆，剖析是因為被《鱷魚之吻》角色複雜性深深吸引，說：「今次角色有一種矛盾感，內心非常豐富但表面又要保持克制，呢點好吸引我。佢嘅掙扎同脆弱感令我覺得好有共鳴，尤其係角色面對困境時嘅真實反應，令我想深入挖掘佢嘅內心世界，挑戰自己嘅表演層次」談到舞台劇與電影的切換訣竅，他大方分享將與GAO、談善言交流心得，而關鍵在呼吸與節奏的掌握，將幫助二人快速適應不同表演磁場！

袁富華則盛讚劇本充滿發揮空間，讚不絕口說：「葉導筆下的角色永遠這麼獨特，這次雖然角色不多，但每個都充滿層次與創作空間！」談到與新世代演員合作，他展現前輩風範：「我不把他們當『新人』，演員的核心本質不變，只要放心投入、互相揣摩，自然能碰撞出精彩火花！」袁富華厭認為排練，可以將所有可能性拋出，再由導演揀最合適的方向，相信會令每位演員都她享受對戲過程。而作為導演的陳焯威，曾執導英皇劇作﹑黃子華與潘燦良主演的《最後禮物》，獲香港小劇場獎導演及劇本雙提名。他與葉念琛今次聯手，由電影語言走入劇場語言，預料將帶來極具戲味與視覺張力的震撼演出。

舞台劇《鱷魚之吻》2025年11月1日起於香港演藝學院歌劇院公演，門票現已有售，更多資訊請密切留意官方社交媒體及公佈渠道。