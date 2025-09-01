邱淑貞二女沈日簡約低胸裝曬美好身材　越大越靚完美複製媽咪靚樣

90年代性感女神邱淑貞於1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結婚，婚後息影兼為對方誕下三位千金：沈月、沈日和沈晨。大女沈月最早出道，且精緻外貌有如「邱淑貞」複製人，深得各大品牌喜愛；21歲的沈日亦盡得媽咪真傳，近年越大越靚，美貌與身材絕對不輸有「最美星二代」之稱的家姐！此外，沈日現時也開始活躍於社交平台，經常分享穿搭心得及日常生活點滴，日前她上載的一張生活照，再次驚艷網民。

邱淑貞育有三名女兒，大女沈月是廣告商寵兒，二女沈日現時也活躍社交平台。（IG@yuetyuetxx）

邱淑貞嘅優良遺傳好強勁。（微博圖片）

邱淑貞與女兒沈月與沈日一起出席活動。(IG圖片)

沈月越大越似媽咪。（小紅書）

沈日和細妹沈晨多年來都比較低調，絕少公開露面。不過近年沈日一改低調作風，活躍於社交平台，向來對時裝配搭有獨特見解的她，頻頻拍片分享自己的時尚心得，時而型格，時而甜美，盡顯青春活力。除了分享穿搭，她亦樂於分享自己的日常生活，展現貼地一面。

沈日在社交平台分享配搭心得。（小紅書）

還有美食片。（小紅書）

可愛。（小紅書）

日前，沈日在社交平台分享與外籍朋友遊北京，感受中國歷史文化。除了玩之外，當然不少得吃；其中一張相中，沈日正在享受美食，神情輕鬆自在。披著一頭烏黑長髮的她，身穿一件簡約的低胸上衣，看似隨意，但完美地突顯了其性感事業線和誘人香肩，美好身材表露無遺，相當吸睛。

沈日與外籍朋友去北京旅行。（小紅書）

沈日近日分享逰北京相片，不經意騷出美好身段。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

更讓網民驚嘆的是，以往沈日常被指長得比較像爸爸沈嘉偉，但相中可見她五官輪廓日漸精緻，高挺鼻子及飽滿的嘴唇，尤其一雙眼睛，都與媽媽邱淑貞年輕時如出一轍，完美複製了媽咪的靚樣。照片一出，立即引來大批網民留言激讚，紛紛表示：「姊妹都這麼美」、「呢張好似媽媽」、「妹妹好靚女，感覺比家姐更似媽咪」。

沈月與沈日（右）姊妹檔拍廣告。

