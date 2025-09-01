TVB收視｜港姐決賽收21點　李佳芯告別劇《麻雀樂團》擲界20.5點

無綫公布上周（25日至31日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚直播一年一度《2025香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高21點，踞周末時段收視冠軍。

婆婆表示慶幸，因為平時這個時間正在廚房煮飯。（《東張西望》截圖）

譚俊彥、李佳芯主演《麻雀樂團》上周大結局，最高收視20.5點（132萬觀眾）。(資料圖片)

周一至周五黃金時段收視全線上升，資訊節目《東張西望》最高收視22點（142萬觀眾），升1點；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.3點（125萬觀眾），升1.1點；譚俊彥、李佳芯主演《麻雀樂團》上周大結局，最高收視20.5點（132萬觀眾），升0.4點；外購劇《藏海傳》最高收視15.8點（102萬觀眾），升0.3點；由區永權、何沛珈、王嘉慧、吳幸美主持綜藝資訊節目《健康新聞報道》最高收視11.8點（77萬觀眾），升0.5點。

（資料圖片）

周六晚 由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持飲食節目《香港系列之原味道》最高收視15.6點（101萬觀眾）；電影《多啦A夢︰大雄之宇宙小戰爭2021》最高收視11.6點（75萬觀眾）。周日晚《2025香港小姐競選決賽》最高收視21點（136萬觀眾）；《2025香港小姐美麗無限》最高收視15.8點（102萬觀眾）。