香港小姐2025｜季軍袁文靜「譚仔話」Rap意外獲讚　自己寫詞加分

【香港小姐2025/冠軍陳詠詩/亞軍施宇琪/季軍袁文靜/最上鏡上小姐兼友誼小姐李尹嫣】《2025香港小姐競選》於8月31日晚舉行，由9號陳詠詩奪得冠軍，7號施宇琪奪得亞軍，13號袁文靜奪得季軍，友誼小姐及最上鏡上小姐由1號李尹嫣奪得。



《2025香港小姐競選》袁文靜唱Rap。（資料圖片）

競選當晚季軍袁文靜表演廣告話Rap，半咸淡廣告話配合舞步，意外獲網民大讚用心，成功獲得網民支持。今日（01/9）會見傳媒時，她透露唱詞都是由她一手包辦，當中亦有熟悉廣告話的佳麗從旁幫助。

《2025香港小姐競選》季軍袁文靜。（葉志明 攝）

她說：「唱歌冇乜信心，但如果係Rap嘅話，自己寫啲lyrics都幾有意思，有好多唔同諗水。而家啲Rapper唔會諗到寫經濟學方面lyrics，佢諗唔到咁寫，我就有機會寫畀大家聽。

《2025香港小姐競選》季軍袁文靜。（葉志明 攝）

她透露，港姐競選當晚的表出的唱詞是她寫出，因為是用普通話寫的關係，在一些需要押韻的地方，就由朱文慧和施宇琪幫忙。「佢哋幫我諗，點樣去解啲詞，令佢更加好，有意思啲。用普通話寫，佢哋幫我翻譯，因為要押韻，押韻就要揀返啲字。」她表示，由於改詞需時，所以只有2日時間練習。

問到會否考慮幕前演出，她表示自已鍾情於佘詩曼，亦可以嘗試動作武打類：「因為我識跆拳道，練咗6年。」

《2025香港小姐競選》季軍袁文靜表示自己準備Rap說唱詞，好有心機。（葉志明 攝）

