Anson Lo首次參加WATERBOMB要「安全啲」　粉紅海給予安全感

Asnon Lo新午由新加坡返港。（鄺鈺瑩攝）

亞洲音樂盛會Waterbomb一連兩日在新加坡舉行，Anson Lo是唯一及首位出席此盛會的香港藝人，今午他由新加坡返港，接受訪問時提到從未想過會獲邀參加，但提到韓星玩得盡興大騷腹肌時，Anson笑稱第一次要安全一點，又指如果再有機會的話，一定會打扮得更大膽。如果有下一次，咁好彩有機會嘅話，大家就期待一啲大膽啲突襲啲嘅做法！」他又笑言自己對上一次玩水已是中學年代，而玩得投入的他，完全聽不到神徒大叫「閂水」，又爆綵排時，助手John因要拍片要中招，提到正式演出時，花姐亦濕身，Anson Lo表示不知情：「其實就算唔近個台都會濕，個水炮係大到，全個場所有嘢都會濕晒！」

Anson Lo首次參加Waterbomb。（IG圖片）

而對於大批神徒飛到新加坡力撐，Anson Lo 表示見到有粉紅海會有安全感：「每次見到粉紅海…見到粉紅色衫嘅，自己嘅fans、神徒，就一定感覺好安全。花姐（經理人黃慧君）都話我好緊張，但我一上到台就即刻唔緊張喇！」提到30分鐘的演出，跳唱7首歌，Anson Lo表示因年底個演，早已開始「跑街」練體能。「好慶幸自己有plan要練好體能，勉強應付到。」