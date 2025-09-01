黃貫中黑膠碟火速售罄升值近三倍　火速推CD免忠粉食炒價

殿堂級搖滾歌手黃貫中（Paul）音樂底蘊雄厚，近日宣布以歷時12年的心血打造大碟《碎片》，並於上月21日發售黑膠碟。據唱片商戶得悉，在市道不景下，Paul黑膠碟反應遠比預期熱烈，僅僅數天已火速售罄，買不到的忠粉樂迷更甘願食抄價，有指更由原價680港元，炒賣至1880港元，足見Paul在音樂界的強勁號召力！

Paul最新的黑膠碟《碎片》共收藏8首歌，包括《彗星》、《廣東道》、《碎片》等等，全是精華中的精華。Paul剛入行是以黑膠唱片形式發售唱片，為了履行對音樂的承諾，他近日特意為搖滾迷製作黑膠唱片，籍以反映他的音樂初心不變。Paul音樂製作態度認真嚴謹，原先他製作了40、50首歌，接住逐漸排除了他不太滿意的作品，最後精心挑選了8首他最愛的歌曲，與樂迷誠意分享，這個過程竟然耗費了12年！Paul入行40年，今年達61歲之齡，他曾表示今次或是他最後一隻唱片。他指以平常心看待唱片成績，「今次係對自己一個交代。」

由$680 升至$1880

而Paul的最新大碟亦不負所望，黑膠碟於上月21日在市面推出，深受歡迎，並且火速售罄，而原價680港元的黑膠碟，網上竟驚現1880元炒價。有見及此，據知愛錫樂迷的Paul本月初推出CD版，以不同形式與搖滾迷分享個人音樂世界。 其實為了今次大碟，Paul出盡法寶，早前他更特別為歌曲《彗星》拍攝MV，在酷熱天氣下到戶外車房，穿上黑色西裝彈結他，並與狗狗互動。即使炎夏拍攝，Paul沒有絲毫怨言，拍攝過程在Paul的專業配合下十分順利。Paul直言上一次拍MV已是10年前的事，雖然感到熱，「但出嚟效果好好。」