《中年好聲音》啟德辦「四王一后」演唱會　周吉佩露背又露點

谷婭溦、周吉佩、羅啟豪、譚輝智與黃劍文聯合演出的《四王一后 五聲激鬥演唱會》於8月30日晚假啟德體藝館圓滿結束。五星閃耀啟德，火熱激唱舞台，靚聲加上勁歌熱舞，讓觀眾留意難忘回憶。「小辣椒」谷婭溦實力唱功震懾全場、羅啟豪靚聲會歌迷、黃劍文、譚輝智與周吉佩狂野組Band Rock n Roll，吉吉更大方露背露點又騷肌，辣馨全場！

演唱會主題為「五大行星」，演唱會開始，來自「金星」的周吉佩率先打頭陣，以一曲《I Don't Want To Miss A Thing》為演唱會揭序幕，緊接「木星」的黃劍文唱出《我的天我的歌》、「土星」的譚輝智唱出《天使的禮物》、「水星」的羅啟豪演繹《沒有季節的火花》，而來自「火星」的「小辣椒」谷婭溦獻唱一曲《火》，全場氣氛立即升温。緊接合唱一曲《星秀傳說》，台下歌迷跟着又唱又跳。

今次演唱會，各人的服飾亦悉心打造，配合「星球」顏色。來自《中年好聲音》的吉吉、啟豪、輝智與劍文，除了個人演出外，亦互相Crossover合唱，亦分別與導師谷婭溦大唱情歌。作為導師的溦溦唱功當然不容置疑，《明星》、《你把我灌醉》等歌曲，盡顯其爆發力。

譚輝智未能陪兒子慶祝生日感難過 送上《我知道你很難過》

譚輝智當晚除了獻唱慢歌，當然少不了表演其獨特舞技。原來當日亦是輝智的兒子生日，他在台上說：「今日係我仔仔生日，以前仔仔生日我一定陪佢過，今年唔好意思，要仔仔陪我喺度過。我知道你一定好難過，我就送上一首《我知道你很難過》比你。」輝智在未參加《中年好聲音》前，原來亦曾夾Band，這晚他就聯同黃劍文及周吉佩大玩Rock n Roll，唱出《到此為止》及《長相廝守》，全場high爆。

羅啟豪靚聲深情演唱《歲月流情》 黃劍文騷舞技唱跳《夢伴》

羅啟豪出名靚聲，深情演繹《歲月流情》、《有天做證》，讓歌迷聽得如痴如醉。黃劍文則大騷舞技，跳唱《Baby One More Time》及《夢伴》。但最讓觀眾驚喜是他與周吉佩合唱最近熱播的《用背脊唱情歌》，吉吉更穿上露背白色西裝，大騷背肌。他笑說:「為了今次演唱會我努力練胸肌、腹肌，點知設計話我知今次露背脊，所以下次都係要練全套。」

最尾一個環節，「中年」四子周吉佩、羅啟豪、譚輝智與黃劍文化身港版「中年F4」合唱《流星雨》，勾起不少觀眾的回憶，最後，全員大合唱《海濶天空》，氣氛澎湃。Encore環節，跳唱快歌全場氣氛高漲，一連串的Medly，《打得火熱》、《眼睛想旅行》及《BAD BOY》，全場觀眾站起來跟着邊唱邊跳，吉吉更興奮將自己及輝智的外套都除下，齊齊騷肌，吉吉更大方露點，台下歌迷尖叫聲震天。演唱會在一片High爆的氣氛下圓滿結束。

