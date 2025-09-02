葉麗儀入行55年澳門辦演唱會 歌曲紅遍全球連外國人都耳熟能詳
撰文：胡凱欣
去年為紀念葉麗儀（Frances）加入樂壇55周年紀念，在香港伊館舉行了兩場相當成功的《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》，兩場門票火速爆滿。兩場演出獲得樂迷一致高度讚賞及回味，期望這位歌后再次開騷。
好消息來了，葉麗儀將移師澳門，再次用歌聲感動知音，續寫音樂傳奇。官方正式宣布，由特高娛樂、主角有限公司主辦的《葉麗儀感恩巡迴演唱會2025 - 澳門站》將於9 月27日，假座澳門倫敦人的倫敦人綜藝館盛大舉行。每張票價分別：港/澳門幣 $1280 / $980 / $780 / $480，將於2025年9月4日於金光票務、澳門售票網、大麥網公開發售。樂迷們記得留意門票開賣時間，準時撲飛。
葉麗儀加入樂壇55周年紀念，令今次的演唱會別具意義。葉麗儀是香港第一代以素人姿態，參加歌唱比賽晉身樂壇。由早年香港樂壇流行英文歌、國語歌，直至粵語歌崛起，每一個階段，都一直是當中支柱。其中電視劇主題曲 《上海灘》更是紅遍全球，不止有華人的地方便有人識得唱，不少外國人亦對這首歌耳熟能詳。
葉麗儀透露今次演唱會主題為「感恩」，將會由出道至今的不同歷程，配合演唱會錄製新歌《感恩》，藉著《感恩》表達55年來的個人心聲。現年77歲的葉麗儀亦表示永不言休，會一直分享自己的歌聲，以感恩的心在舞台及歌曲中發放正能量！
「葉麗儀感恩巡迴演唱會2025 - 澳門站」，詳情：
演出日期：2025年9月27日（星期六）
地點：澳門倫敦人 倫敦人綜藝館
票價：港/澳門幣 $1280 / $980 / $780 / $480
售票平台：金光票務、澳門售票網、大麥網
門票將於9月4日 公開發售