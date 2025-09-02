俠醫｜鄭子誠似變態一出場即刻「有陰謀」　劉佩玥撫胸大跳性感舞

由陳萍作為監製，陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演的TVB新劇《俠醫》昨日（1日）播出首集，已經有不少緊張刺激的畫面。

由陳萍作為監製，陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演的TVB新劇《俠醫》。(《俠醫》截圖)

由陳萍作為監製，陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演的TVB新劇《俠醫》。(《俠醫》截圖)

身為地產經紀的羅穎琛（張曦雯 飾）帶鄭子誠及江欣燕去看房子，但是被極「奄尖」的江欣燕嫌棄價錢太貴，而自帶「有陰謀」感的鄭子誠則細聲向張曦雯表示一切都是由他決定。晚上張曦雯再次與鄭子誠去看房子，而他亦向張曦雯開出買樓的條件：「最緊要係令到我滿意就得啦，你會令到我滿意？層樓扑唔扑鎚，我壓唔壓你價，好睇你今晚嘅表現啦。」他不忘拍了數下床邊向張曦雯示意。

張曦雯帶鄭子誠及江欣燕去看房子。(《俠醫》截圖)

江欣燕極奄尖。(《俠醫》截圖)

鄭子誠自帶「有陰謀」感。(《俠醫》截圖)

鄭子誠向張曦雯開出買樓的條件。(《俠醫》截圖)

鄭子誠向張曦雯開出買樓的條件。(《俠醫》截圖)

剛好張曦雯的姐姐譚凱琪打來打斷了她與鄭子誠的對話，鄭子誠在她講電話的期間已經來到張曦雯身後，嗅著她身上的味道。然後再把一隻手插在張曦雯的裙擺裡面，摸著她的大腿，反應很快的張曦雯馬上轉身問：「做咩啊你？」再送上一個巴掌給鄭子誠，當然她亦因此而失去了這單生意。

譚凱琪打來打斷了張曦雯與鄭子誠的對話。(《俠醫》截圖)

鄭子誠在她講電話的期間已經來到張曦雯身後，嗅著她身上的味道。(《俠醫》截圖)

鄭子誠在她講電話的期間已經來到張曦雯身後，嗅著她身上的味道。(《俠醫》截圖)

鄭子誠把一隻手插在張曦雯的裙擺裡面，摸著她的大腿。(《俠醫》截圖)

鄭子誠把一隻手插在張曦雯的裙擺裡面，摸著她的大腿。(《俠醫》截圖)

反應很快的張曦雯馬上轉身送上一個巴掌。(《俠醫》截圖)

而張曦雯的同事沈綺婷（劉珮玥 飾）卻以一些手段奪得了這單生意，在張曦雯送了一巴掌給鄭子誠後，她直接去找鄭子誠賠罪。作為劇中「綠茶婊」的她當然運用她的美色對鄭子誠說：「不如你畀個機會我補償返？」之後就大跳性感舞，先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部，叫對面的鄭子誠情何以堪。

劉珮玥在張曦雯送了一巴掌給鄭子誠後，直接去找鄭子誠賠罪。(《俠醫》截圖)

作為劇中「綠茶婊」的劉珮玥當然運用她的美色對鄭子誠大跳性感舞。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)

劉珮玥先扮貓爬，又輕撫自己的秀髮，最後當然不忘輕撫自己的胸部。(《俠醫》截圖)