NMN都有假貨﹖新一代最美港姐 揭逆齡秘密與 分辨防騙術|萬寧正貨

近年，主打逆齡的NMN保健品風靡全城，不少明星藝人都趨之若鶩。然而，樹大招風，知名NMN產品「WholeLove MED愛完全全逆齡」網上現假貨。連2018港姐冠軍、備受力捧的新晉演員陳曉華（Hera）近日亦向記者透露，自己也曾見過網上NMN假網站，險些誤墮網上NMN騙案，幸好最後看真一點發現非萬寧官網及華人藥業官網，懸崖勒馬。她坦言，因工作壓力及對健康的重視，對NMN產品做了深入研究，如今已是半個專家，並大方分享其選擇心得及媲美「醫美級」的逆齡效果，呼籲消費者精明選購，切勿因小失大。



險中招 親證NMN「醫美級」效果

憑藉健康形象深入民心的陳曉華，坦言因演員工作需時刻保持最佳狀態，表示上年得獎女飛躍，再挑戰新聞女王2，拍劇行程緊湊，坦言這2年初老跡象出現，特別踏入30前開始，2年前服用NMN抗衰老補充品✨加上初老症狀帶來的壓力，促使她開始服用NMN。她憶述，自小因病住院的經歷令她對健康格外警惕，因此最近在網上見到NMN時，因察覺並及時放棄購買，險些中招。

陳曉華坦言服食NMN後皮膚及體態形態大勇。

做足功課後，Hera選擇了市場上銷量及口碑俱佳的NMN品牌開始服用。「我而家每日都會keep住食兩粒。食咗WholeLove MED愛完全全逆齡」NMN皮膚狀態穩定咗好多！」皮膚及體態形態大勇的她指著自己的臉頰分享：「最近化妝嘅時候都發現眼尾、嘴角呢啲位無咁易乾同埋出紋，就算素顏，皮膚質素都係好好，好水潤，好似打咗水光針咁零毛孔！真係可以媲美醫美級效果！」她更笑言：「好似做咗醫美咁，塊面緊緻咗都細咗好多哈哈，早知我早啲開始食啦！」

與初入行的舊照(左)對比，Hera真的愈來愈靚！

假貨受害者湧現 營養師警告：食假貨或損健康

陳曉華的分享個案並非單一事件，網上亦有假冒官網售賣疑似「WholeLove MED愛完全全逆齡」NMN的個案。近日，一位港人透過Facebook平台購入多達20盒標榜WholeLove品牌的NMN。然而收貨後發現收到假貨，例如包裝尺寸較小且做工粗糙。WholeLove 品牌方已於9月3日發表聲明，證實事件並已就偽冒產品問題向香港警務處備案，備案編號: ERC2508222107596，呼籲市民提高警覺。

對此，澳洲註冊營養師Angela Lau出服用假NMN的潛在風險極高。情況較輕的，是假貨根本不含NMN成分或含量不足，服用後完全無效，浪費金錢；而最嚴重的是，假貨未經任何第三方檢測，可能含有不明化學物甚至有害物質，長期服用或對肝腎造成嚴重損害，得不償失。

澳洲註冊營養師Angela Lau。

4招辨別真偽

為免消費者受騙，今次整理出4招辨別「WholeLove MED 全逆齡至尊版」真偽的方法：

1. 檢查外盒： 真貨紙質厚實，盒身帶有珍珠光澤，金色字體具防偽反光效果，盒頂貼有「No.1」銷售貼紙，且最新版本已更新為40,000mg。假貨則紙質薄弱，印刷暗啞無光。

左為真貨、右為假貨。

2. 檢查藥樽：真貨為精緻的玻璃樽配金色瓶蓋，最新版本為80粒裝。假貨多為廉價膠樽配非金色瓶蓋，且樽內藥丸數量可能與標示不符（如標示70粒，內藏60粒）。

左為真貨、右為假貨。

3. 檢查藥丸：真貨是能抵抗胃酸、確保腸道吸收的「白色腸溶膠囊」。假貨則多為普通的「白色錠裝」。

左為真貨、右為假貨。

4. 認清網站真偽︰購買前請認明官方銷售點及網站。Wholelove MED 全逆齡NMN只在萬寧官網及華人藥業官網獨家發售，所以網購時，須仔細核對網址，切勿點擊來歷不明的連結，以免墮入釣魚陷阱。

為真網站 : Wholelove MED 全逆齡NMN只在萬寧官網及華人藥業官網有售。

萬寧官網 : https://bit.ly/4pgozZw

華人藥業官網 : https://www.chinesepharm.com.hk/products/wholelove-med-nmn-ultra40000

精明選購4大建議 食得安心又有效

陳曉華亦以「過來人」身份分享其選購心得：「我自己就會選擇有No.1銷售數據嘅NMN，咁多人買，係有信心嘅信譽品牌。同埋我會注意NMN純度要夠高，至少有99.99%，同埋要有第三方檢測報告。」她強調：「我唔會喺代購網或者唔出名嘅網站買NMN，一定去有正貨保證嘅萬寧及華人藥業官網購買，咁就一定無假啦！」

1. 選擇信譽品牌：選擇具備國際認證（如日本GMP）、第三方檢測報告及市場銷售數據支持的品牌。

2. 確保足量有效：參考哈佛大學研究，每天服用2000mg的NMN均為安全有效，選擇高純度產品可避免雜質影響。

3. 黃金配方效果加乘：根據哈佛抗衰老權威教授David Sinclair的建議，NMN配合白藜蘆醇服用，能產生協同效應，研究證實可將心臟和肌肉的NAD+水平提升。

4. 選擇腸溶膠囊：NMN接觸胃酸後會被降解，影響吸收。選擇腸溶膠囊技術能確保NMN順利到達腸道被吸收，令逆齡效果事半功倍。

銷售及口碑No.1 WholeLove MED全逆齡至尊版

陳曉華信賴的「WholeLove MED 全逆齡至尊版」，已連續2年榮獲權威機構歐睿國際認證為「全港No.1 NMN銷售及口碑冠軍」。堅持高含量與高純度成分，每樽含有40,000mg NMN，純度更高達99.99%，加上優質成分配方，添加專利NADH以10倍提升體內NAD+水平，並加入哈佛教授建議的黃金搭檔「白藜蘆醇」，兩者發揮協同效應，將逆齡功效推至極致。產品特別採用日本醫療級腸溶膠囊技術，以確保NMN能抵抗胃酸，被腸道完全吸收，高達92%用家認同其能全面提升身體機能，95.35%用家認同的提拉緊緻與水潤亮澤效果。

* 歐睿國際按2023至2024年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸 （Nicotinamide Mononucleotide，NMN） 為功能性成分，於產品包裝、成分表或名稱包含NMN字樣的膳食保健品，於2025年1月完成調研。

+ 根據2025年8月進行的「NMN產品專醫美醫生家問卷調查」結果

^ 根據香港醫護學會的滿意度調查, 受訪者服用30日後的結果

(資料及相片由客戶提供)