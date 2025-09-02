超級富二代被影到出入時鐘酒店大廈惹熱議　曾揚言與伴侶無性生活

超級富二代鄧兆尊有「現代韋小寶」之稱，他享盡齊人之福，擁有3位紅顏知己，包括「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，而且三女亦貼貼服服，不會爭寵。月前鄧兆尊就在李婉華的影片頻道大爆自己與3位紅顏知己「已無性生活」，同時亦表示自己平時不吃補品，他說：「只有蠢嘅男人先補，補完都係益返個女人。」李婉華問如果她們有需要時要怎麼辦，鄧兆尊就說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」他又揚言不喜歡年紀輕的女人。

鄧兆尊擔任網台嘉賓。（影片截圖）

鄧兆尊笑言，還未收到林作的律師信。

鄧兆尊現身明星足球隊，獲校長親自試腳。（小紅書）

昨日有網民於threads開post上載了兩張偷拍鄧兆尊的照片，留言寫道：「喺建興撞到藝人」，並標註了位於旺角花園街的建興大廈。相中可見身穿黃色上衣配黑色長褲的鄧兆尊正拿住一個球拍步出該大廈。而網民的焦點是大廈裡面有時鐘酒店，隨即引來熱議。有網民留言表示：「其他人我唔信 鄧兆尊我肯定佢係去買拍」、「但係我諗緊咁有錢點解要喺度買拍」、「我肯定佢係去 拍 節 目🤣🤣😆 快啲follow返我地同兆尊搞嘅最新選妃綜藝節目」，另外有網民表示日前偶遇鄧兆尊說：「上次夜晚見到佢喺灣仔兼職送外賣 (應該係要買晒俾咁多個老婆，一個人拎兩大袋)，好慘」。

網民偶遇鄧兆尊。(threads)

鄧兆尊被影到出入該大廈。(threads)