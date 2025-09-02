史上最有女人味船P！　「DJ女神」樂宜貝殼比堅尼着上身震撼眼球

「DJ女神」樂宜（Lokyii）早前7月宣布發辦特式泳衣品牌「If You Seek Amy」，泳衣為全人手，以貝殼為主體製作。雖然貝殼比堅尼實用性有待考究和測試，但可觀性卻是肉眼可見的性感和出位！早前樂宜透露會出海船P搞正式發布會，《香港01》得到靚相，讓大家預先感受貝殼比堅尼的魅力，和派對兼發布會的盛況！

樂宜呢個船P「重女」呀！（受訪者提供）

樂宜（Lokyii）的自家品牌泳衣「If You Seek Amy」，採用全人手，手貝殼做泳衣，着嚟「打卡」一流。（受訪者提供）

「DJ女神」着貝殼比堅尼僅遮敏感部位極噴血 腰間現「車呔」出事

日前她在threads上分享新相，只見她穿着一件貝殼比堅尼泳衣，貝殼亦僅僅能遮擋到敏感部位，極其噴血！《香港01》為大家取得更多噴血圖，她接受訪問時表示，泳衣品牌「If You Seek Amy」的貝殼比堅尼僅是噱頭玩意，亦由於全部都是人手製作，所以只能小批量按訂單製作，且製作需時。